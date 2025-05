Soldex (SOLX) යනු කුමක්ද

The soldex.ai protocol will power the new wave of flexible financial markets by serving as a foundation layer for settlement, market making, custody and liquidity. New wave of market makers will have their own unique algorithms. Users will be able to customize their trading strategy and adjust their desired risk exposure, while keeping custody of their funds. In addition to exchanges, businesses such as OTC desks and market makers can simplify complex settlement workflows, which often involve manual procedures that are slow and prone to error without the fear of losing their funds.

MEXC වෙතින් Soldex ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



SOLX දේශීය මුදල් වෙත

Soldex පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Soldex පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Soldex (SOLX) හි මිල කීයද? Soldex (SOLX)හි සජීවී මිල 0.00020211 USD වේ. Soldex (SOLX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Soldex හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 84.97K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SOLXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00020211 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Soldex (SOLX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Soldex (SOLX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 420.41M USD වේ. Soldex (SOLX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Soldex (SOLX) හි ඉහළම මිල 0.25 USD වේ. Soldex (SOLX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Soldex (SOLX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 44.02K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

