SOLS (SOLS) යනු කුමක්ද

Sols is based on the indexing system of Solana inscriptions, and also provides BRC20 tokens with cross-chain access to the Solana network.There is another token with the same name. Please be careful to distinguish. The current contract address ends with QjbA.Please refer to its official website:https://sols.cc/

MEXC වෙතින් SOLS ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SOLS ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SOLS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SOLS ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SOLS මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SOLS මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ SOLS,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SOLS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ SOLSමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

SOLS මිල ඉතිහාසය

SOLSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SOLSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ SOLS මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SOLS (SOLS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SOLS මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SOLS MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SOLS දේශීය මුදල් වෙත

1SOLS සිට VNDවෙත ₫ 97.17939 1SOLS සිට AUDවෙත A$ 0.0059124 1SOLS සිට GBPවෙත £ 0.0028425 1SOLS සිට EURවෙත € 0.0033731 1SOLS සිට USDවෙත $ 0.00379 1SOLS සිට MYRවෙත RM 0.0162212 1SOLS සිට TRYවෙත ₺ 0.1466351 1SOLS සිට JPYවෙත ¥ 0.55334 1SOLS සිට RUBවෙත ₽ 0.3050571 1SOLS සිට INRවෙත ₹ 0.3241208 1SOLS සිට IDRවෙත Rp 62.1311376 1SOLS සිට KRWවෙත ₩ 5.3081224 1SOLS සිට PHPවෙත ₱ 0.2114441 1SOLS සිට EGPවෙත £E. 0.1901064 1SOLS සිට BRLවෙත R$ 0.0213756 1SOLS සිට CADවෙත C$ 0.005306 1SOLS සිට BDTවෙත ৳ 0.4607882 1SOLS සිට NGNවෙත ₦ 6.064 1SOLS සිට UAHවෙත ₴ 0.157285 1SOLS සිට VESවෙත Bs 0.34868 1SOLS සිට PKRවෙත Rs 1.0681736 1SOLS සිට KZTවෙත ₸ 1.9366142 1SOLS සිට THBවෙත ฿ 0.1259417 1SOLS සිට TWDවෙත NT$ 0.1143443 1SOLS සිට AEDවෙත د.إ 0.0139093 1SOLS සිට CHFවෙත Fr 0.0031457 1SOLS සිට HKDවෙත HK$ 0.029562 1SOLS සිට MADවෙත .د.م 0.0352091 1SOLS සිට MXNවෙත $ 0.0737534

SOLS සම්පත්

SOLS පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SOLS පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද SOLS (SOLS) හි මිල කීයද? SOLS (SOLS)හි සජීවී මිල 0.00379 USD වේ. SOLS (SOLS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? SOLS හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SOLSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00379 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. SOLS (SOLS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? SOLS (SOLS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. SOLS (SOLS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, SOLS (SOLS) හි ඉහළම මිල 0.7199 USD වේ. SOLS (SOLS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? SOLS (SOLS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 3.68 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

