සජීවී Sogni AI සඳහා අද මිල 0.004444 USD කි. SOGNI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SOGNI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SOGNI ගැන වැඩි විස්තර

SOGNI මිල තොරතුරු

SOGNI යනු කුමක්ද

SOGNI ධවල පත්‍රිකාව

SOGNI නිල වෙබ් අඩවිය

SOGNI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SOGNI මිල පුරෝකථනය

SOGNI ඉතිහාසය

SOGNI මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

SOGNI-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

SOGNI තත්කාල ගනුදෙනු

Sogni AI ලාංඡනය

Sogni AI මිල(SOGNI)

1 SOGNI සිට USD සජීවී මිල:

$0.00444
-0.11%1D
USD
Sogni AI (SOGNI) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:00:16 (UTC+8)

Sogni AI (SOGNI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.004207
පැය 24 පහළ
$ 0.004527
24H ඉහළ

$ 0.004207
$ 0.004527
--
--
+0.86%

-0.11%

-5.45%

-5.45%

Sogni AI (SOGNI) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.004444. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.004207 ක අවම අගයක් සහ $ 0.004527 ක උපරිම අගයක් අතර SOGNI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SOGNIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SOGNI පසුගිය පැය තුල, +0.86% කින්, පැය 24 තුල, -0.11% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -5.45% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Sogni AI (SOGNI) වෙළඳපල තොරතුරු

--
$ 54.10K
$ 44.44M
--
10,000,000,000
BASE

Sogni AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 54.10K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් SOGNI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 44.44M කි.

Sogni AI (SOGNI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Sogni AIහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00000489-0.11%
දින 30 යි$ -0.000062-1.38%
දින 60 යි$ -0.000097-2.14%
දින 90 යි$ +0.001654+59.28%
Sogni AI අද මිල වෙනස

අද, SOGNI එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.00000489 (-0.11%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Sogni AI දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.000062 (-1.38%) කින් ඉහළ ගියේය.

Sogni AI දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, SOGNI එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.000097 (-2.14%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Sogni AI දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.001654 (+59.28%), කින් චලනය විය.

Sogni AI (SOGNI) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Sogni AI මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Sogni AI (SOGNI) යනු කුමක්ද

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

MEXC වෙතින් Sogni AI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Sogni AI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SOGNI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Sogni AI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Sogni AI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Sogni AI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Sogni AI (SOGNI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Sogni AI (SOGNI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Sogni AI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Sogni AI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Sogni AI (SOGNI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Sogni AISOGNI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SOGNI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Sogni AI (SOGNI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Sogni AI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Sogni AI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SOGNI දේශීය මුදල් වෙත

1 Sogni AI(SOGNI) සිට VND
116.94386
1 Sogni AI(SOGNI) සිට AUD
A$0.00684376
1 Sogni AI(SOGNI) සිට GBP
0.00337744
1 Sogni AI(SOGNI) සිට EUR
0.00382184
1 Sogni AI(SOGNI) සිට USD
$0.004444
1 Sogni AI(SOGNI) සිට MYR
RM0.01853148
1 Sogni AI(SOGNI) සිට TRY
0.1875368
1 Sogni AI(SOGNI) සිට JPY
¥0.679932
1 Sogni AI(SOGNI) සිට ARS
ARS$6.44988828
1 Sogni AI(SOGNI) සිට RUB
0.36103056
1 Sogni AI(SOGNI) සිට INR
0.3941828
1 Sogni AI(SOGNI) සිට IDR
Rp74.06663704
1 Sogni AI(SOGNI) සිට PHP
0.26281816
1 Sogni AI(SOGNI) සිට EGP
￡E.0.2102012
1 Sogni AI(SOGNI) සිට BRL
R$0.0237754
1 Sogni AI(SOGNI) සිට CAD
C$0.00626604
1 Sogni AI(SOGNI) සිට BDT
0.54145696
1 Sogni AI(SOGNI) සිට NGN
6.38505032
1 Sogni AI(SOGNI) සිට COP
$17.02678604
1 Sogni AI(SOGNI) සිට ZAR
R.0.07723672
1 Sogni AI(SOGNI) සිට UAH
0.18669244
1 Sogni AI(SOGNI) සිට TZS
T.Sh.10.918908
1 Sogni AI(SOGNI) සිට VES
Bs1.013232
1 Sogni AI(SOGNI) සිට CLP
$4.190692
1 Sogni AI(SOGNI) සිට PKR
Rs1.24791964
1 Sogni AI(SOGNI) සිට KZT
2.33523312
1 Sogni AI(SOGNI) සිට THB
฿0.14385228
1 Sogni AI(SOGNI) සිට TWD
NT$0.13758624
1 Sogni AI(SOGNI) සිට AED
د.إ0.01630948
1 Sogni AI(SOGNI) සිට CHF
Fr0.0035552
1 Sogni AI(SOGNI) සිට HKD
HK$0.03452988
1 Sogni AI(SOGNI) සිට AMD
֏1.6993856
1 Sogni AI(SOGNI) සිට MAD
.د.م0.04146252
1 Sogni AI(SOGNI) සිට MXN
$0.08248064
1 Sogni AI(SOGNI) සිට SAR
ريال0.016665
1 Sogni AI(SOGNI) සිට ETB
Br0.68388716
1 Sogni AI(SOGNI) සිට KES
KSh0.57412036
1 Sogni AI(SOGNI) සිට JOD
د.أ0.003150796
1 Sogni AI(SOGNI) සිට PLN
0.01635392
1 Sogni AI(SOGNI) සිට RON
лв0.0195536
1 Sogni AI(SOGNI) සිට SEK
kr0.04257352
1 Sogni AI(SOGNI) සිට BGN
лв0.00751036
1 Sogni AI(SOGNI) සිට HUF
Ft1.48825116
1 Sogni AI(SOGNI) සිට CZK
0.0937684
1 Sogni AI(SOGNI) සිට KWD
د.ك0.001359864
1 Sogni AI(SOGNI) සිට ILS
0.01453188
1 Sogni AI(SOGNI) සිට BOB
Bs0.0306636
1 Sogni AI(SOGNI) සිට AZN
0.0075548
1 Sogni AI(SOGNI) සිට TJS
SM0.04097368
1 Sogni AI(SOGNI) සිට GEL
0.01204324
1 Sogni AI(SOGNI) සිට AOA
Kz4.07332596
1 Sogni AI(SOGNI) සිට BHD
.د.ب0.001675388
1 Sogni AI(SOGNI) සිට BMD
$0.004444
1 Sogni AI(SOGNI) සිට DKK
kr0.02875268
1 Sogni AI(SOGNI) සිට HNL
L0.11705496
1 Sogni AI(SOGNI) සිට MUR
0.2039796
1 Sogni AI(SOGNI) සිට NAD
$0.0771034
1 Sogni AI(SOGNI) සිට NOK
kr0.0453288
1 Sogni AI(SOGNI) සිට NZD
$0.00786588
1 Sogni AI(SOGNI) සිට PAB
B/.0.004444
1 Sogni AI(SOGNI) සිට PGK
K0.0186648
1 Sogni AI(SOGNI) සිට QAR
ر.ق0.01617616
1 Sogni AI(SOGNI) සිට RSD
дин.0.45146596
1 Sogni AI(SOGNI) සිට UZS
soʻm52.90475344
1 Sogni AI(SOGNI) සිට ALL
L0.372185
1 Sogni AI(SOGNI) සිට ANG
ƒ0.00795476
1 Sogni AI(SOGNI) සිට AWG
ƒ0.0079992
1 Sogni AI(SOGNI) සිට BBD
$0.008888
1 Sogni AI(SOGNI) සිට BAM
KM0.00751036
1 Sogni AI(SOGNI) සිට BIF
Fr13.069804
1 Sogni AI(SOGNI) සිට BND
$0.0057772
1 Sogni AI(SOGNI) සිට BSD
$0.004444
1 Sogni AI(SOGNI) සිට JMD
$0.7117066
1 Sogni AI(SOGNI) සිට KHR
17.919319
1 Sogni AI(SOGNI) සිට KMF
Fr1.86648
1 Sogni AI(SOGNI) සිට LAK
96.60869372
1 Sogni AI(SOGNI) සිට LKR
රු1.353198
1 Sogni AI(SOGNI) සිට MDL
L0.07594796
1 Sogni AI(SOGNI) සිට MGA
Ar20.017998
1 Sogni AI(SOGNI) සිට MOP
P0.03550756
1 Sogni AI(SOGNI) සිට MVR
0.0684376
1 Sogni AI(SOGNI) සිට MWK
MK7.6885644
1 Sogni AI(SOGNI) සිට MZN
MT0.2841938
1 Sogni AI(SOGNI) සිට NPR
रु0.6297148
1 Sogni AI(SOGNI) සිට PYG
31.516848
1 Sogni AI(SOGNI) සිට RWF
Fr6.439356
1 Sogni AI(SOGNI) සිට SBD
$0.03657412
1 Sogni AI(SOGNI) සිට SCR
0.06603784
1 Sogni AI(SOGNI) සිට SRD
$0.171094
1 Sogni AI(SOGNI) සිට SVC
$0.03879612
1 Sogni AI(SOGNI) සිට SZL
L0.07701452
1 Sogni AI(SOGNI) සිට TMT
m0.01559844
1 Sogni AI(SOGNI) සිට TND
د.ت0.0131098
1 Sogni AI(SOGNI) සිට TTD
$0.03004144
1 Sogni AI(SOGNI) සිට UGX
Sh15.536224
1 Sogni AI(SOGNI) සිට XAF
Fr2.524192
1 Sogni AI(SOGNI) සිට XCD
$0.0119988
1 Sogni AI(SOGNI) සිට XOF
Fr2.524192
1 Sogni AI(SOGNI) සිට XPF
Fr0.457732
1 Sogni AI(SOGNI) සිට BWP
P0.05968292
1 Sogni AI(SOGNI) සිට BZD
$0.008888
1 Sogni AI(SOGNI) සිට CVE
$0.42591296
1 Sogni AI(SOGNI) සිට DJF
Fr0.786588
1 Sogni AI(SOGNI) සිට DOP
$0.28579364
1 Sogni AI(SOGNI) සිට DZD
د.ج0.57985312
1 Sogni AI(SOGNI) සිට FJD
$0.01013232
1 Sogni AI(SOGNI) සිට GNF
Fr38.64058
1 Sogni AI(SOGNI) සිට GTQ
Q0.03404104
1 Sogni AI(SOGNI) සිට GYD
$0.92950704
1 Sogni AI(SOGNI) සිට ISK
kr0.559944

Sogni AI සම්පත්

Sogni AI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Sogni AI වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Sogni AI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Sogni AI (SOGNI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SOGNI හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.004444 USD වේ.
SOGNI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SOGNI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.004444 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Sogni AI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SOGNI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SOGNI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SOGNI හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
SOGNI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් SOGNI අත්කර ගති.
SOGNI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් SOGNI අත්කර ගති.
SOGNI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SOGNI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 54.10K USD වේ.
මේ වසර තුලදී SOGNI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SOGNI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SOGNI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:00:16 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

