Real Smurf Cat (SMURFCAT) යනු කුමක්ද

SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.

MEXC වෙතින් Real Smurf Cat ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Real Smurf Cat ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SMURFCAT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Real Smurf Cat ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Real Smurf Cat මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Real Smurf Cat මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Real Smurf Cat,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SMURFCAT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Real Smurf Catමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Real Smurf Cat මිල ඉතිහාසය

SMURFCATහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SMURFCATහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Real Smurf Cat මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Real Smurf Cat මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Real Smurf Cat MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SMURFCAT දේශීය මුදල් වෙත

1SMURFCAT සිට VNDවෙත ₫ 0.85922991 1SMURFCAT සිට AUDවෙත A$ 0.0000522756 1SMURFCAT සිට GBPවෙත £ 0.0000251325 1SMURFCAT සිට EURවෙත € 0.0000298239 1SMURFCAT සිට USDවෙත $ 0.00003351 1SMURFCAT සිට MYRවෙත RM 0.0001434228 1SMURFCAT සිට TRYවෙත ₺ 0.0012961668 1SMURFCAT සිට JPYවෙත ¥ 0.00489246 1SMURFCAT සිට RUBවෙත ₽ 0.0026972199 1SMURFCAT සිට INRවෙත ₹ 0.002865105 1SMURFCAT සිට IDRවෙත Rp 0.5493441744 1SMURFCAT සිට KRWවෙත ₩ 0.0469327656 1SMURFCAT සිට PHPවෙත ₱ 0.0018678474 1SMURFCAT සිට EGPවෙත £E. 0.0016808616 1SMURFCAT සිට BRLවෙත R$ 0.0001889964 1SMURFCAT සිට CADවෙත C$ 0.000046914 1SMURFCAT සිට BDTවෙත ৳ 0.0040741458 1SMURFCAT සිට NGNවෙත ₦ 0.053616 1SMURFCAT සිට UAHවෙත ₴ 0.001390665 1SMURFCAT සිට VESවෙත Bs 0.00308292 1SMURFCAT සිට PKRවෙත Rs 0.0094444584 1SMURFCAT සිට KZTවෙත ₸ 0.0171229398 1SMURFCAT සිට THBවෙත ฿ 0.0011142075 1SMURFCAT සිට TWDවෙත NT$ 0.0010109967 1SMURFCAT සිට AEDවෙත د.إ 0.0001229817 1SMURFCAT සිට CHFවෙත Fr 0.0000278133 1SMURFCAT සිට HKDවෙත HK$ 0.000261378 1SMURFCAT සිට MADවෙත .د.م 0.0003113079 1SMURFCAT සිට MXNවෙත $ 0.0006521046

Real Smurf Cat සම්පත්

Real Smurf Cat පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Real Smurf Cat පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Real Smurf Cat (SMURFCAT) හි මිල කීයද? Real Smurf Cat (SMURFCAT)හි සජීවී මිල 0.00003351 USD වේ. Real Smurf Cat (SMURFCAT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Real Smurf Cat හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 3.14M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SMURFCATහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00003351 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Real Smurf Cat (SMURFCAT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Real Smurf Cat (SMURFCAT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 93.81B USD වේ. Real Smurf Cat (SMURFCAT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Real Smurf Cat (SMURFCAT) හි ඉහළම මිල 0.00042251 USD වේ. Real Smurf Cat (SMURFCAT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Real Smurf Cat (SMURFCAT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 80.82K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.