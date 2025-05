Swarm Markets (SMT) යනු කුමක්ද

Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.

MEXC වෙතින් Swarm Markets ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Swarm Markets ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SMT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Swarm Markets ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Swarm Markets මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Swarm Markets මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Swarm Markets,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SMT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Swarm Marketsමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Swarm Markets මිල ඉතිහාසය

SMTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SMTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Swarm Markets මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Swarm Markets (SMT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Swarm Markets මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Swarm Markets MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SMT දේශීය මුදල් වෙත

1SMT සිට VNDවෙත ₫ 1,817.9469 1SMT සිට AUDවෙත A$ 0.110604 1SMT සිට GBPවෙත £ 0.053175 1SMT සිට EURවෙත € 0.063101 1SMT සිට USDවෙත $ 0.0709 1SMT සිට MYRවෙත RM 0.303452 1SMT සිට TRYවෙත ₺ 2.742412 1SMT සිට JPYවෙත ¥ 10.3514 1SMT සිට RUBවෙත ₽ 5.706741 1SMT සිට INRවෙත ₹ 6.06195 1SMT සිට IDRවෙත Rp 1,162.294896 1SMT සිට KRWවෙත ₩ 99.299704 1SMT සිට PHPවෙත ₱ 3.951966 1SMT සිට EGPවෙත £E. 3.556344 1SMT සිට BRLවෙත R$ 0.399876 1SMT සිට CADවෙත C$ 0.09926 1SMT සිට BDTවෙත ৳ 8.620022 1SMT සිට NGNවෙත ₦ 113.44 1SMT සිට UAHවෙත ₴ 2.94235 1SMT සිට VESවෙත Bs 6.5228 1SMT සිට PKRවෙත Rs 19.982456 1SMT සිට KZTවෙත ₸ 36.228482 1SMT සිට THBවෙත ฿ 2.357425 1SMT සිට TWDවෙත NT$ 2.139053 1SMT සිට AEDවෙත د.إ 0.260203 1SMT සිට CHFවෙත Fr 0.058847 1SMT සිට HKDවෙත HK$ 0.55302 1SMT සිට MADවෙත .د.م 0.658661 1SMT සිට MXNවෙත $ 1.379714

Swarm Markets සම්පත්

Swarm Markets පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Swarm Markets පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Swarm Markets (SMT) හි මිල කීයද? Swarm Markets (SMT)හි සජීවී මිල 0.0709 USD වේ. Swarm Markets (SMT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Swarm Markets හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 5.95M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SMTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0709 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Swarm Markets (SMT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Swarm Markets (SMT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 83.94M USD වේ. Swarm Markets (SMT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Swarm Markets (SMT) හි ඉහළම මිල 1.4 USD වේ. Swarm Markets (SMT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Swarm Markets (SMT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 28.54K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.