Shimmer (SMR) යනු කුමක්ද

Shimmer is the official L1 staging and validation network of the IOTA distributed ledger technology (DLT). It is a rapid innovation playground with short development cycles, allowing developers to build applications and use features that are not yet available on the IOTA mainnet.

MEXC වෙතින් Shimmer ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Shimmer ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SMR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Shimmer ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Shimmer මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Shimmer මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Shimmer,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SMR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Shimmerමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Shimmer මිල ඉතිහාසය

SMRහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SMRහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Shimmer මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Shimmer (SMR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Shimmer මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Shimmer MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SMR දේශීය මුදල් වෙත

1SMR සිට VNDවෙත ₫ 8.307684 1SMR සිට AUDවෙත A$ 0.00050544 1SMR සිට GBPවෙත £ 0.000243 1SMR සිට EURවෙත € 0.00028836 1SMR සිට USDවෙත $ 0.000324 1SMR සිට MYRවෙත RM 0.00138672 1SMR සිට TRYවෙත ₺ 0.01253232 1SMR සිට JPYවෙත ¥ 0.047304 1SMR සිට RUBවෙත ₽ 0.02607876 1SMR සිට INRවෙත ₹ 0.027702 1SMR සිට IDRවෙත Rp 5.31147456 1SMR සිට KRWවෙත ₩ 0.45378144 1SMR සිට PHPවෙත ₱ 0.01805976 1SMR සිට EGPවෙත £E. 0.01625184 1SMR සිට BRLවෙත R$ 0.00182736 1SMR සිට CADවෙත C$ 0.0004536 1SMR සිට BDTවෙත ৳ 0.03939192 1SMR සිට NGNවෙත ₦ 0.5184 1SMR සිට UAHවෙත ₴ 0.013446 1SMR සිට VESවෙත Bs 0.029808 1SMR සිට PKRවෙත Rs 0.09131616 1SMR සිට KZTවෙත ₸ 0.16555752 1SMR සිට THBවෙත ฿ 0.010773 1SMR සිට TWDවෙත NT$ 0.00977508 1SMR සිට AEDවෙත د.إ 0.00118908 1SMR සිට CHFවෙත Fr 0.00026892 1SMR සිට HKDවෙත HK$ 0.0025272 1SMR සිට MADවෙත .د.م 0.00300996 1SMR සිට MXNවෙත $ 0.00630504

Shimmer සම්පත්

Shimmer පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Shimmer පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Shimmer (SMR) හි මිල කීයද? Shimmer (SMR)හි සජීවී මිල 0.000324 USD වේ. Shimmer (SMR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Shimmer හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SMRහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000324 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Shimmer (SMR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Shimmer (SMR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Shimmer (SMR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Shimmer (SMR) හි ඉහළම මිල 0.01986 USD වේ. Shimmer (SMR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Shimmer (SMR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 270.39 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.