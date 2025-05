BitSmiley (SMILE) යනු කුමක්ද

bitSmiley, the first platform on the Bitcoin blockchain to offer a native lending and stablecoin fusion, encapsulated by our proprietary Fintegra technology, revolutionizing decentralized finance.

MEXC වෙතින් BitSmiley ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SMILE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BitSmiley ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BitSmiley මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BitSmiley මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BitSmiley,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SMILE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BitSmileyමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BitSmiley මිල ඉතිහාසය

SMILEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SMILEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BitSmiley මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BitSmiley (SMILE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BitSmiley මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BitSmiley MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SMILE දේශීය මුදල් වෙත

1SMILE සිට VNDවෙත ₫ 691.79418 1SMILE සිට AUDවෙත A$ 0.041819 1SMILE සිට GBPවෙත £ 0.020235 1SMILE සිට EURවෙත € 0.0240122 1SMILE සිට USDවෙත $ 0.02698 1SMILE සිට MYRවෙත RM 0.1154744 1SMILE සිට TRYවෙත ₺ 1.0452052 1SMILE සිට JPYවෙත ¥ 3.9344934 1SMILE සිට RUBවෙත ₽ 2.1700014 1SMILE සිට INRවෙත ₹ 2.3092182 1SMILE සිට IDRවෙත Rp 449.6664868 1SMILE සිට KRWවෙත ₩ 37.6813472 1SMILE සිට PHPවෙත ₱ 1.5071028 1SMILE සිට EGPවෙත £E. 1.354396 1SMILE සිට BRLවෙත R$ 0.1518974 1SMILE සිට CADවෙත C$ 0.0375022 1SMILE සිට BDTවෙත ৳ 3.2718646 1SMILE සිට NGNවෙත ₦ 43.168 1SMILE සිට UAHවෙත ₴ 1.1185908 1SMILE සිට VESවෙත Bs 2.48216 1SMILE සිට PKRවෙත Rs 7.5805706 1SMILE සිට KZTවෙත ₸ 13.7722108 1SMILE සිට THBවෙත ฿ 0.9000528 1SMILE සිට TWDවෙත NT$ 0.8137168 1SMILE සිට AEDවෙත د.إ 0.0990166 1SMILE සිට CHFවෙත Fr 0.0223934 1SMILE සිට HKDවෙත HK$ 0.210444 1SMILE සිට MADවෙත .د.م 0.2517234 1SMILE සිට MXNවෙත $ 0.5228724

BitSmiley සම්පත්

BitSmiley පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BitSmiley පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BitSmiley (SMILE) හි මිල කීයද? BitSmiley (SMILE)හි සජීවී මිල 0.02698 USD වේ. BitSmiley (SMILE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BitSmiley හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 986.31K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SMILEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02698 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BitSmiley (SMILE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BitSmiley (SMILE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 36.56M USD වේ. BitSmiley (SMILE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, BitSmiley (SMILE) හි ඉහළම මිල 0.9149 USD වේ. BitSmiley (SMILE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BitSmiley (SMILE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 55.13K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

