SumatiWorld (SMAT) යනු කුමක්ද

SUMAT IWORLD is a 3D blockchain game blending AI, Idle, ARPG, DeFi, and social systems. Players can explore, battle, meditate, build territories, and participate in the ecosystem through NFTs and DAO governance.

MEXC වෙතින් SumatiWorld ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SumatiWorld ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SMAT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SumatiWorld ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SumatiWorld මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SumatiWorld මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ SumatiWorld,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SMAT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ SumatiWorldමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

SumatiWorld මිල ඉතිහාසය

SMATහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SMATහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ SumatiWorld මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SumatiWorld (SMAT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SumatiWorldSMAT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SMAT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

SumatiWorld (SMAT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SumatiWorld මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SumatiWorld MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SMAT දේශීය මුදල් වෙත

1SMAT සිට VNDවෙත ₫ 5,263 1SMAT සිට AUDවෙත A$ 0.306 1SMAT සිට GBPවෙත £ 0.146 1SMAT සිට EURවෙත € 0.17 1SMAT සිට USDවෙත $ 0.2 1SMAT සිට MYRවෙත RM 0.846 1SMAT සිට TRYවෙත ₺ 7.952 1SMAT සිට JPYවෙත ¥ 29.04 1SMAT සිට RUBවෙත ₽ 15.652 1SMAT සිට INRවෙත ₹ 17.196 1SMAT සිට IDRවෙත Rp 3,278.688 1SMAT සිට KRWවෙත ₩ 271.738 1SMAT සිට PHPවෙත ₱ 11.344 1SMAT සිට EGPවෙත £E. 9.978 1SMAT සිට BRLවෙත R$ 1.11 1SMAT සිට CADවෙත C$ 0.274 1SMAT සිට BDTවෙත ৳ 24.448 1SMAT සිට NGNවෙත ₦ 310.076 1SMAT සිට UAHවෙත ₴ 8.32 1SMAT සිට VESවෙත Bs 21 1SMAT සිට PKRවෙත Rs 56.866 1SMAT සිට KZTවෙත ₸ 103.68 1SMAT සිට THBවෙත ฿ 6.512 1SMAT සිට TWDවෙත NT$ 5.876 1SMAT සිට AEDවෙත د.إ 0.734 1SMAT සිට CHFවෙත Fr 0.16 1SMAT සිට HKDවෙත HK$ 1.57 1SMAT සිට MADවෙත .د.م 1.818 1SMAT සිට MXNවෙත $ 3.786 1SMAT සිට PLNවෙත zł 0.728

SumatiWorld සම්පත්

SumatiWorld පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SumatiWorld පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද SumatiWorld (SMAT) හි මිල කීයද? SumatiWorld (SMAT)හි සජීවී මිල 0.2 USD වේ. SumatiWorld (SMAT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? SumatiWorld හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SMATහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.2 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. SumatiWorld (SMAT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? SumatiWorld (SMAT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. SumatiWorld (SMAT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-26 වන විට, SumatiWorld (SMAT) හි ඉහළම මිල 3.19 USD වේ. SumatiWorld (SMAT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? SumatiWorld (SMAT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 3.39K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

