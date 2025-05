Slingshot (SLING) යනු කුමක්ද

Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP.

MEXC වෙතින් Slingshot ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Slingshot ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SLING ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Slingshot ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Slingshot මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Slingshot මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Slingshot,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SLING හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Slingshotමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Slingshot මිල ඉතිහාසය

SLINGහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SLINGහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Slingshot මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Slingshot (SLING) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Slingshot මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Slingshot MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SLING දේශීය මුදල් වෙත

1SLING සිට VNDවෙත ₫ 63.179424 1SLING සිට AUDවෙත A$ 0.0038192 1SLING සිට GBPවෙත £ 0.001848 1SLING සිට EURවෙත € 0.00219296 1SLING සිට USDවෙත $ 0.002464 1SLING සිට MYRවෙත RM 0.01054592 1SLING සිට TRYවෙත ₺ 0.09545536 1SLING සිට JPYවෙත ¥ 0.35932512 1SLING සිට RUBවෙත ₽ 0.19817952 1SLING සිට INRවෙත ₹ 0.2107952 1SLING සිට IDRවෙත Rp 41.06665024 1SLING සිට KRWවෙත ₩ 3.44132096 1SLING සිට PHPවෙත ₱ 0.13763904 1SLING සිට EGPවෙත £E. 0.12384064 1SLING සිට BRLවෙත R$ 0.01387232 1SLING සිට CADවෙත C$ 0.00342496 1SLING සිට BDTවෙත ৳ 0.29880928 1SLING සිට NGNවෙත ₦ 3.9424 1SLING සිට UAHවෙත ₴ 0.10215744 1SLING සිට VESවෙත Bs 0.226688 1SLING සිට PKRවෙත Rs 0.69231008 1SLING සිට KZTවෙත ₸ 1.25777344 1SLING සිට THBවෙත ฿ 0.08219904 1SLING සිට TWDවෙත NT$ 0.07431424 1SLING සිට AEDවෙත د.إ 0.00904288 1SLING සිට CHFවෙත Fr 0.00204512 1SLING සිට HKDවෙත HK$ 0.0192192 1SLING සිට MADවෙත .د.م 0.02298912 1SLING සිට MXNවෙත $ 0.04775232

Slingshot සම්පත්

Slingshot පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Slingshot පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Slingshot (SLING) හි මිල කීයද? Slingshot (SLING)හි සජීවී මිල 0.002464 USD වේ. Slingshot (SLING) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Slingshot හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 459.46K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SLINGහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.002464 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Slingshot (SLING) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Slingshot (SLING) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 186.47M USD වේ. Slingshot (SLING) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Slingshot (SLING) හි ඉහළම මිල 0.07452 USD වේ. Slingshot (SLING) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Slingshot (SLING) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 89.38K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

