සජීවී Simon the Gator සඳහා අද මිල 0.000095 USD කි. SIMON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SIMON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SIMON ගැන වැඩි විස්තර

SIMON මිල තොරතුරු

SIMON යනු කුමක්ද

SIMON නිල වෙබ් අඩවිය

SIMON ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SIMON මිල පුරෝකථනය

SIMON ඉතිහාසය

SIMON මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

SIMON-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

SIMON තත්කාල ගනුදෙනු

Simon the Gator ලාංඡනය

Simon the Gator මිල(SIMON)

1 SIMON සිට USD සජීවී මිල:

$0.000095
$0.000095
+0.63%1D
USD
Simon the Gator (SIMON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:30:43 (UTC+8)

Simon the Gator (SIMON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0000902
$ 0.0000902
පැය 24 පහළ
$ 0.0000986
$ 0.0000986
24H ඉහළ

$ 0.0000902
$ 0.0000902

$ 0.0000986
$ 0.0000986

$ 0.00509385059964004
$ 0.00509385059964004

$ 0.000093508083463039
$ 0.000093508083463039

+1.49%

+0.63%

-7.23%

-7.23%

Simon the Gator (SIMON) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.000095. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0000902 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0000986 ක උපරිම අගයක් අතර SIMON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SIMONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00509385059964004 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.000093508083463039 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SIMON පසුගිය පැය තුල, +1.49% කින්, පැය 24 තුල, +0.63% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.23% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Simon the Gator (SIMON) වෙළඳපල තොරතුරු

No.3216

$ 61.44K
$ 61.44K

$ 4.08K
$ 4.08K

$ 65.55K
$ 65.55K

646.75M
646.75M

690,000,000
690,000,000

690,000,000
690,000,000

93.73%

ETH

Simon the Gator හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 61.44K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 4.08K වේ. මුළු සැපයුම 646.75M සමඟින් SIMON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 690000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 65.55K කි.

Simon the Gator (SIMON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Simon the Gatorහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.000000595+0.63%
දින 30 යි$ -0.0000504-34.67%
දින 60 යි$ -0.001365-93.50%
දින 90 යි$ -0.000905-90.50%
Simon the Gator අද මිල වෙනස

අද, SIMON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.000000595 (+0.63%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Simon the Gator දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0000504 (-34.67%) කින් ඉහළ ගියේය.

Simon the Gator දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, SIMON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.001365 (-93.50%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Simon the Gator දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.000905 (-90.50%), කින් චලනය විය.

Simon the Gator (SIMON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Simon the Gator මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Simon the Gator (SIMON) යනු කුමක්ද

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

MEXC වෙතින් Simon the Gator ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Simon the Gator ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SIMON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Simon the Gator ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Simon the Gator මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Simon the Gator මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Simon the Gator (SIMON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Simon the Gator (SIMON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Simon the Gator සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Simon the Gator මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Simon the Gator (SIMON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Simon the GatorSIMON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SIMON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Simon the Gator (SIMON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Simon the Gator මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Simon the Gator MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SIMON දේශීය මුදල් වෙත

Simon the Gator සම්පත්

Simon the Gator පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Simon the Gator වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Simon the Gator පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Simon the Gator (SIMON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SIMON හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.000095 USD වේ.
SIMON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SIMON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.000095 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Simon the Gator හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SIMON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 61.44K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SIMON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SIMON හි සංසරණ සැපයුම 646.75M USD වේ.
SIMON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00509385059964004 USD ක ATH මිලක් SIMON අත්කර ගති.
SIMON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.000093508083463039 USD ක ATL මිලක් SIMON අත්කර ගති.
SIMON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SIMON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 4.08K USD වේ.
මේ වසර තුලදී SIMON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SIMON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SIMON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:30:43 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

SIMON-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

SIMON
SIMON
USD
USD

1 SIMON = 0.000095 USD

SIMON වෙළඳාම

SIMON/USDT
$0.000095
$0.000095$0.000095
+0.74%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

