Shrub (SHRUB) යනු කුමක්ද

Shrub is a community-managed project representing Elon's pet hedgehog. Aiming to become the world's most viral meme.

MEXC වෙතින් Shrub ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Shrub ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SHRUB ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Shrub ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Shrub මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Shrub මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Shrub,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SHRUB හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Shrubමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Shrub මිල ඉතිහාසය

SHRUBහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SHRUBහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Shrub මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Shrub (SHRUB) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Shrub මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Shrub MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SHRUB දේශීය මුදල් වෙත

1SHRUB සිට VNDවෙත ₫ 197.461341 1SHRUB සිට AUDවෙත A$ 0.01193655 1SHRUB සිට GBPවෙත £ 0.00577575 1SHRUB සිට EURවෙත € 0.00685389 1SHRUB සිට USDවෙත $ 0.007701 1SHRUB සිට MYRවෙත RM 0.03296028 1SHRUB සිට TRYවෙත ₺ 0.29833674 1SHRUB සිට JPYවෙත ¥ 1.1220357 1SHRUB සිට RUBවෙත ₽ 0.61939143 1SHRUB සිට INRවෙත ₹ 0.65882055 1SHRUB සිට IDRවෙත Rp 128.34994866 1SHRUB සිට KRWවෙත ₩ 10.75552464 1SHRUB සිට PHPවෙත ₱ 0.43017786 1SHRUB සිට EGPවෙත £E. 0.38705226 1SHRUB සිට BRLවෙත R$ 0.04335663 1SHRUB සිට CADවෙත C$ 0.01070439 1SHRUB සිට BDTවෙත ৳ 0.93390027 1SHRUB සිට NGNවෙත ₦ 12.3216 1SHRUB සිට UAHවෙත ₴ 0.31928346 1SHRUB සිට VESවෙත Bs 0.708492 1SHRUB සිට PKRවෙත Rs 2.16374997 1SHRUB සිට KZTවෙත ₸ 3.93105246 1SHRUB සිට THBවෙත ฿ 0.25690536 1SHRUB සිට TWDවෙත NT$ 0.23226216 1SHRUB සිට AEDවෙත د.إ 0.02826267 1SHRUB සිට CHFවෙත Fr 0.00639183 1SHRUB සිට HKDවෙත HK$ 0.0600678 1SHRUB සිට MADවෙත .د.م 0.07185033 1SHRUB සිට MXNවෙත $ 0.14924538

Shrub සම්පත්

Shrub පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Shrub පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Shrub (SHRUB) හි මිල කීයද? Shrub (SHRUB)හි සජීවී මිල 0.007701 USD වේ. Shrub (SHRUB) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Shrub හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 7.26M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SHRUBහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.007701 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Shrub (SHRUB) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Shrub (SHRUB) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 942.18M USD වේ. Shrub (SHRUB) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Shrub (SHRUB) හි ඉහළම මිල 0.114 USD වේ. Shrub (SHRUB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Shrub (SHRUB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 28.16K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.