සජීවී Shping සඳහා අද මිල 0.003171 USD කි. SHPING සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SHPING මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SHPING ගැන වැඩි විස්තර

SHPING මිල තොරතුරු

SHPING යනු කුමක්ද

SHPING නිල වෙබ් අඩවිය

SHPING ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SHPING මිල පුරෝකථනය

SHPING ඉතිහාසය

SHPING මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

SHPING-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

SHPING තත්කාල ගනුදෙනු

Shping ලාංඡනය

Shping මිල(SHPING)

1 SHPING සිට USD සජීවී මිල:

$0.003171
+0.37%1D
USD
Shping (SHPING) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:30:36 (UTC+8)

Shping (SHPING) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.003158
පැය 24 පහළ
$ 0.003172
24H ඉහළ

$ 0.003158
$ 0.003172
$ 0.09883818226512335
$ 0
-0.04%

+0.37%

-9.38%

-9.38%

Shping (SHPING) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.003171. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.003158 ක අවම අගයක් සහ $ 0.003172 ක උපරිම අගයක් අතර SHPING වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SHPINGහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.09883818226512335 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SHPING පසුගිය පැය තුල, -0.04% කින්, පැය 24 තුල, +0.37% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -9.38% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Shping (SHPING) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1234

$ 7.25M
$ 65.40K
$ 31.71M
2.29B
10,000,000,000
10,000,000,000
22.86%

ETH

Shping හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 7.25M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 65.40K වේ. මුළු සැපයුම 2.29B සමඟින් SHPING හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 31.71M කි.

Shping (SHPING) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Shpingහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00001169+0.37%
දින 30 යි$ -0.001144-26.52%
දින 60 යි$ -0.001554-32.89%
දින 90 යි$ +0.001171+58.55%
Shping අද මිල වෙනස

අද, SHPING එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.00001169 (+0.37%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Shping දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.001144 (-26.52%) කින් ඉහළ ගියේය.

Shping දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, SHPING එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.001554 (-32.89%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Shping දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.001171 (+58.55%), කින් චලනය විය.

Shping (SHPING) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Shping මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Shping (SHPING) යනු කුමක්ද

Shping is a Web3 universal rewards app disrupting the retail space through the tokenisation of rewards. It is one of the few real examples of DeFi blockchain technology powering everyday activity, rewarding shoppers for uploading receipts, discovering products, writing reviews, and engaging with brands. With Australia as the proof-of-concept market, the app has grown to nearly 300,000 users, making it a clear demonstration of mass blockchain adoption by the non-crypto community. Most users interact with Shping daily without even realising it’s powered by blockchain. The SHPING token fuels this ecosystem, rewarding consumers and enabling direct connections between brands and shoppers across all retail environments. Integrated with exchnages for simple on-ramp and off-ramp, Shping ensures rewards can be redeemed easily as cash or crypto. Shping proves that blockchain can seamlessly fit into consumer behaviour and is paving the way for the future of retail engagement.

MEXC වෙතින් Shping ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Shping ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SHPING ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Shping ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Shping මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Shping මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Shping (SHPING) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Shping (SHPING) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Shping සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Shping මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Shping (SHPING) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ShpingSHPING හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SHPING ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Shping (SHPING) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Shping මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Shping MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SHPING දේශීය මුදල් වෙත

1 Shping(SHPING) සිට VND
83.444865
1 Shping(SHPING) සිට AUD
A$0.00488334
1 Shping(SHPING) සිට GBP
0.00240996
1 Shping(SHPING) සිට EUR
0.00272706
1 Shping(SHPING) සිට USD
$0.003171
1 Shping(SHPING) සිට MYR
RM0.01322307
1 Shping(SHPING) සිට TRY
0.13378449
1 Shping(SHPING) සිට JPY
¥0.485163
1 Shping(SHPING) සිට ARS
ARS$4.60229427
1 Shping(SHPING) සිට RUB
0.25764375
1 Shping(SHPING) සිට INR
0.28123599
1 Shping(SHPING) සිට IDR
Rp52.84997886
1 Shping(SHPING) සිට PHP
0.18737439
1 Shping(SHPING) සිට EGP
￡E.0.14995659
1 Shping(SHPING) සිට BRL
R$0.01693314
1 Shping(SHPING) සිට CAD
C$0.00447111
1 Shping(SHPING) සිට BDT
0.38635464
1 Shping(SHPING) සිට NGN
4.55602938
1 Shping(SHPING) සිට COP
$12.14940111
1 Shping(SHPING) සිට ZAR
R.0.05508027
1 Shping(SHPING) සිට UAH
0.13321371
1 Shping(SHPING) සිට TZS
T.Sh.7.81033155
1 Shping(SHPING) සිට VES
Bs0.722988
1 Shping(SHPING) සිට CLP
$2.990253
1 Shping(SHPING) සිට PKR
Rs0.89044851
1 Shping(SHPING) සිට KZT
1.66629708
1 Shping(SHPING) සිට THB
฿0.10267698
1 Shping(SHPING) සිට TWD
NT$0.09823758
1 Shping(SHPING) සිට AED
د.إ0.01163757
1 Shping(SHPING) සිට CHF
Fr0.0025368
1 Shping(SHPING) සිට HKD
HK$0.02463867
1 Shping(SHPING) සිට AMD
֏1.2125904
1 Shping(SHPING) සිට MAD
.د.م0.02958543
1 Shping(SHPING) සිට MXN
$0.05882205
1 Shping(SHPING) සිට SAR
ريال0.01189125
1 Shping(SHPING) සිට ETB
Br0.48798519
1 Shping(SHPING) සිට KES
KSh0.40966149
1 Shping(SHPING) සිට JOD
د.أ0.002248239
1 Shping(SHPING) සිට PLN
0.01166928
1 Shping(SHPING) සිට RON
лв0.0139524
1 Shping(SHPING) සිට SEK
kr0.03034647
1 Shping(SHPING) සිට BGN
лв0.00535899
1 Shping(SHPING) සිට HUF
Ft1.062285
1 Shping(SHPING) සිට CZK
0.0669081
1 Shping(SHPING) සිට KWD
د.ك0.000973497
1 Shping(SHPING) සිට ILS
0.01033746
1 Shping(SHPING) සිට BOB
Bs0.0218799
1 Shping(SHPING) සිට AZN
0.0053907
1 Shping(SHPING) සිට TJS
SM0.02923662
1 Shping(SHPING) සිට GEL
0.00859341
1 Shping(SHPING) සිට AOA
Kz2.90650689
1 Shping(SHPING) සිට BHD
.د.ب0.001195467
1 Shping(SHPING) සිට BMD
$0.003171
1 Shping(SHPING) සිට DKK
kr0.02051637
1 Shping(SHPING) සිට HNL
L0.08352414
1 Shping(SHPING) සිට MUR
0.1455489
1 Shping(SHPING) සිට NAD
$0.05501685
1 Shping(SHPING) සිට NOK
kr0.0323442
1 Shping(SHPING) සිට NZD
$0.00564438
1 Shping(SHPING) සිට PAB
B/.0.003171
1 Shping(SHPING) සිට PGK
K0.0133182
1 Shping(SHPING) සිට QAR
ر.ق0.01154244
1 Shping(SHPING) සිට RSD
дин.0.32223702
1 Shping(SHPING) සිට UZS
soʻm37.74999396
1 Shping(SHPING) සිට ALL
L0.26557125
1 Shping(SHPING) සිට ANG
ƒ0.00567609
1 Shping(SHPING) සිට AWG
ƒ0.0057078
1 Shping(SHPING) සිට BBD
$0.006342
1 Shping(SHPING) සිට BAM
KM0.00535899
1 Shping(SHPING) සිට BIF
Fr9.325911
1 Shping(SHPING) සිට BND
$0.0041223
1 Shping(SHPING) සිට BSD
$0.003171
1 Shping(SHPING) සිට JMD
$0.50783565
1 Shping(SHPING) සිට KHR
12.78626475
1 Shping(SHPING) සිට KMF
Fr1.33182
1 Shping(SHPING) සිට LAK
68.93478123
1 Shping(SHPING) සිට LKR
රු0.9655695
1 Shping(SHPING) සිට MDL
L0.05419239
1 Shping(SHPING) සිට MGA
Ar14.2837695
1 Shping(SHPING) සිට MOP
P0.02533629
1 Shping(SHPING) සිට MVR
0.0488334
1 Shping(SHPING) සිට MWK
MK5.4861471
1 Shping(SHPING) සිට MZN
MT0.20278545
1 Shping(SHPING) සිට NPR
रु0.4493307
1 Shping(SHPING) සිට PYG
22.488732
1 Shping(SHPING) සිට RWF
Fr4.594779
1 Shping(SHPING) සිට SBD
$0.02609733
1 Shping(SHPING) සිට SCR
0.04712106
1 Shping(SHPING) සිට SRD
$0.1220835
1 Shping(SHPING) සිට SVC
$0.02768283
1 Shping(SHPING) සිට SZL
L0.05495343
1 Shping(SHPING) සිට TMT
m0.01113021
1 Shping(SHPING) සිට TND
د.ت0.00935445
1 Shping(SHPING) සිට TTD
$0.02143596
1 Shping(SHPING) සිට UGX
Sh11.085816
1 Shping(SHPING) සිට XAF
Fr1.801128
1 Shping(SHPING) සිට XCD
$0.0085617
1 Shping(SHPING) සිට XOF
Fr1.801128
1 Shping(SHPING) සිට XPF
Fr0.326613
1 Shping(SHPING) සිට BWP
P0.04258653
1 Shping(SHPING) සිට BZD
$0.006342
1 Shping(SHPING) සිට CVE
$0.30390864
1 Shping(SHPING) සිට DJF
Fr0.561267
1 Shping(SHPING) සිට DOP
$0.20392701
1 Shping(SHPING) සිට DZD
د.ج0.41368866
1 Shping(SHPING) සිට FJD
$0.00722988
1 Shping(SHPING) සිට GNF
Fr27.571845
1 Shping(SHPING) සිට GTQ
Q0.02428986
1 Shping(SHPING) සිට GYD
$0.66324636
1 Shping(SHPING) සිට ISK
kr0.399546

Shping සම්පත්

Shping පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Shping වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Shping පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Shping (SHPING) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SHPING හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.003171 USD වේ.
SHPING සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SHPING සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.003171 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Shping හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SHPING සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 7.25M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SHPING හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SHPING හි සංසරණ සැපයුම 2.29B USD වේ.
SHPING හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.09883818226512335 USD ක ATH මිලක් SHPING අත්කර ගති.
SHPING හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් SHPING අත්කර ගති.
SHPING හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SHPING සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 65.40K USD වේ.
මේ වසර තුලදී SHPING වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SHPING මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SHPING මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:30:36 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

