සජීවී Shopify සඳහා අද මිල 156.85 USD කි. SHOPON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SHOPON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SHOPON ගැන වැඩි විස්තර

SHOPON මිල තොරතුරු

SHOPON යනු කුමක්ද

SHOPON නිල වෙබ් අඩවිය

SHOPON ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SHOPON මිල පුරෝකථනය

SHOPON ඉතිහාසය

SHOPON මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

SHOPON-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

SHOPON තත්කාල ගනුදෙනු

Shopify ලාංඡනය

Shopify මිල(SHOPON)

1 SHOPON සිට USD සජීවී මිල:

$156.94
$156.94$156.94
-0.41%1D
USD
Shopify (SHOPON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:59:52 (UTC+8)

Shopify (SHOPON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 152.84
$ 152.84$ 152.84
පැය 24 පහළ
$ 164.95
$ 164.95$ 164.95
24H ඉහළ

$ 152.84
$ 152.84$ 152.84

$ 164.95
$ 164.95$ 164.95

$ 182.1711035353474
$ 182.1711035353474$ 182.1711035353474

$ 138.6031384583193
$ 138.6031384583193$ 138.6031384583193

+0.35%

-0.41%

-10.44%

-10.44%

Shopify (SHOPON) තත්‍ය කාලීන මිල $ 156.85. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 152.84 ක අවම අගයක් සහ $ 164.95 ක උපරිම අගයක් අතර SHOPON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SHOPONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 182.1711035353474 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 138.6031384583193 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SHOPON පසුගිය පැය තුල, +0.35% කින්, පැය 24 තුල, -0.41% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -10.44% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Shopify (SHOPON) වෙළඳපල තොරතුරු

No.2420

$ 554.71K
$ 554.71K$ 554.71K

$ 60.46K
$ 60.46K$ 60.46K

$ 554.71K
$ 554.71K$ 554.71K

3.54K
3.54K 3.54K

3,536.55323368
3,536.55323368 3,536.55323368

ETH

Shopify හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 554.71K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 60.46K වේ. මුළු සැපයුම 3.54K සමඟින් SHOPON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 3536.55323368 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 554.71K කි.

Shopify (SHOPON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Shopifyහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.6461-0.41%
දින 30 යි$ -5.36-3.31%
දින 60 යි$ +56.85+56.85%
දින 90 යි$ +56.85+56.85%
Shopify අද මිල වෙනස

අද, SHOPON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.6461 (-0.41%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Shopify දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -5.36 (-3.31%) කින් ඉහළ ගියේය.

Shopify දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, SHOPON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +56.85 (+56.85%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Shopify දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +56.85 (+56.85%), කින් චලනය විය.

Shopify (SHOPON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Shopify මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Shopify (SHOPON) යනු කුමක්ද

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MEXC වෙතින් Shopify ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Shopify ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SHOPON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Shopify ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Shopify මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Shopify මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Shopify (SHOPON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Shopify (SHOPON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Shopify සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Shopify මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Shopify (SHOPON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ShopifySHOPON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SHOPON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Shopify (SHOPON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Shopify මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Shopify MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SHOPON දේශීය මුදල් වෙත

1 Shopify(SHOPON) සිට VND
4,127,507.75
1 Shopify(SHOPON) සිට AUD
A$241.549
1 Shopify(SHOPON) සිට GBP
119.206
1 Shopify(SHOPON) සිට EUR
134.891
1 Shopify(SHOPON) සිට USD
$156.85
1 Shopify(SHOPON) සිට MYR
RM654.0645
1 Shopify(SHOPON) සිට TRY
6,619.07
1 Shopify(SHOPON) සිට JPY
¥23,998.05
1 Shopify(SHOPON) සිට ARS
ARS$227,647.3845
1 Shopify(SHOPON) සිට RUB
12,742.494
1 Shopify(SHOPON) සිට INR
13,912.595
1 Shopify(SHOPON) සිට IDR
Rp2,614,165.621
1 Shopify(SHOPON) සිට PHP
9,276.109
1 Shopify(SHOPON) සිට EGP
￡E.7,419.005
1 Shopify(SHOPON) සිට BRL
R$839.1475
1 Shopify(SHOPON) සිට CAD
C$221.1585
1 Shopify(SHOPON) සිට BDT
19,110.604
1 Shopify(SHOPON) සිට NGN
225,358.943
1 Shopify(SHOPON) සිට COP
$600,956.6585
1 Shopify(SHOPON) සිට ZAR
R.2,726.053
1 Shopify(SHOPON) සිට UAH
6,589.2685
1 Shopify(SHOPON) සිට TZS
T.Sh.385,380.45
1 Shopify(SHOPON) සිට VES
Bs35,761.8
1 Shopify(SHOPON) සිට CLP
$147,909.55
1 Shopify(SHOPON) සිට PKR
Rs44,045.0485
1 Shopify(SHOPON) සිට KZT
82,421.538
1 Shopify(SHOPON) සිට THB
฿5,077.2345
1 Shopify(SHOPON) සිට TWD
NT$4,856.076
1 Shopify(SHOPON) සිට AED
د.إ575.6395
1 Shopify(SHOPON) සිට CHF
Fr125.48
1 Shopify(SHOPON) සිට HKD
HK$1,218.7245
1 Shopify(SHOPON) සිට AMD
֏59,979.44
1 Shopify(SHOPON) සිට MAD
.د.م1,463.4105
1 Shopify(SHOPON) සිට MXN
$2,911.136
1 Shopify(SHOPON) සිට SAR
ريال588.1875
1 Shopify(SHOPON) සිට ETB
Br24,137.6465
1 Shopify(SHOPON) සිට KES
KSh20,263.4515
1 Shopify(SHOPON) සිට JOD
د.أ111.20665
1 Shopify(SHOPON) සිට PLN
577.208
1 Shopify(SHOPON) සිට RON
лв690.14
1 Shopify(SHOPON) සිට SEK
kr1,502.623
1 Shopify(SHOPON) සිට BGN
лв265.0765
1 Shopify(SHOPON) සිට HUF
Ft52,527.4965
1 Shopify(SHOPON) සිට CZK
3,309.535
1 Shopify(SHOPON) සිට KWD
د.ك47.9961
1 Shopify(SHOPON) සිට ILS
512.8995
1 Shopify(SHOPON) සිට BOB
Bs1,082.265
1 Shopify(SHOPON) සිට AZN
266.645
1 Shopify(SHOPON) සිට TJS
SM1,446.157
1 Shopify(SHOPON) සිට GEL
425.0635
1 Shopify(SHOPON) සිට AOA
Kz143,767.1415
1 Shopify(SHOPON) සිට BHD
.د.ب59.13245
1 Shopify(SHOPON) සිට BMD
$156.85
1 Shopify(SHOPON) සිට DKK
kr1,014.8195
1 Shopify(SHOPON) සිට HNL
L4,131.429
1 Shopify(SHOPON) සිට MUR
7,199.415
1 Shopify(SHOPON) සිට NAD
$2,721.3475
1 Shopify(SHOPON) සිට NOK
kr1,599.87
1 Shopify(SHOPON) සිට NZD
$277.6245
1 Shopify(SHOPON) සිට PAB
B/.156.85
1 Shopify(SHOPON) සිට PGK
K658.77
1 Shopify(SHOPON) සිට QAR
ر.ق570.934
1 Shopify(SHOPON) සිට RSD
дин.15,934.3915
1 Shopify(SHOPON) සිට UZS
soʻm1,867,261.606
1 Shopify(SHOPON) සිට ALL
L13,136.1875
1 Shopify(SHOPON) සිට ANG
ƒ280.7615
1 Shopify(SHOPON) සිට AWG
ƒ282.33
1 Shopify(SHOPON) සිට BBD
$313.7
1 Shopify(SHOPON) සිට BAM
KM265.0765
1 Shopify(SHOPON) සිට BIF
Fr461,295.85
1 Shopify(SHOPON) සිට BND
$203.905
1 Shopify(SHOPON) සිට BSD
$156.85
1 Shopify(SHOPON) සිට JMD
$25,119.5275
1 Shopify(SHOPON) සිට KHR
632,458.4125
1 Shopify(SHOPON) සිට KMF
Fr65,877
1 Shopify(SHOPON) සිට LAK
3,409,782.5405
1 Shopify(SHOPON) සිට LKR
රු47,760.825
1 Shopify(SHOPON) සිට MDL
L2,680.5665
1 Shopify(SHOPON) සිට MGA
Ar706,530.825
1 Shopify(SHOPON) සිට MOP
P1,253.2315
1 Shopify(SHOPON) සිට MVR
2,415.49
1 Shopify(SHOPON) සිට MWK
MK271,366.185
1 Shopify(SHOPON) සිට MZN
MT10,030.5575
1 Shopify(SHOPON) සිට NPR
रु22,225.645
1 Shopify(SHOPON) සිට PYG
1,112,380.2
1 Shopify(SHOPON) සිට RWF
Fr227,275.65
1 Shopify(SHOPON) සිට SBD
$1,290.8755
1 Shopify(SHOPON) සිට SCR
2,330.791
1 Shopify(SHOPON) සිට SRD
$6,038.725
1 Shopify(SHOPON) සිට SVC
$1,369.3005
1 Shopify(SHOPON) සිට SZL
L2,718.2105
1 Shopify(SHOPON) සිට TMT
m550.5435
1 Shopify(SHOPON) සිට TND
د.ت462.7075
1 Shopify(SHOPON) සිට TTD
$1,060.306
1 Shopify(SHOPON) සිට UGX
Sh548,347.6
1 Shopify(SHOPON) සිට XAF
Fr89,090.8
1 Shopify(SHOPON) සිට XCD
$423.495
1 Shopify(SHOPON) සිට XOF
Fr89,090.8
1 Shopify(SHOPON) සිට XPF
Fr16,155.55
1 Shopify(SHOPON) සිට BWP
P2,106.4955
1 Shopify(SHOPON) සිට BZD
$313.7
1 Shopify(SHOPON) සිට CVE
$15,032.504
1 Shopify(SHOPON) සිට DJF
Fr27,762.45
1 Shopify(SHOPON) සිට DOP
$10,087.0235
1 Shopify(SHOPON) සිට DZD
د.ج20,465.788
1 Shopify(SHOPON) සිට FJD
$357.618
1 Shopify(SHOPON) සිට GNF
Fr1,363,810.75
1 Shopify(SHOPON) සිට GTQ
Q1,201.471
1 Shopify(SHOPON) සිට GYD
$32,806.746
1 Shopify(SHOPON) සිට ISK
kr19,763.1

Shopify සම්පත්

Shopify පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Shopify වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Shopify පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Shopify (SHOPON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SHOPON හි සජීවී මිල, USD වලින් 156.85 USD වේ.
SHOPON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SHOPON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 156.85 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Shopify හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SHOPON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 554.71K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SHOPON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SHOPON හි සංසරණ සැපයුම 3.54K USD වේ.
SHOPON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
182.1711035353474 USD ක ATH මිලක් SHOPON අත්කර ගති.
SHOPON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
138.6031384583193 USD ක ATL මිලක් SHOPON අත්කර ගති.
SHOPON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SHOPON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 60.46K USD වේ.
මේ වසර තුලදී SHOPON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SHOPON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SHOPON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:59:52 (UTC+8)

Shopify (SHOPON) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

