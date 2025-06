Shardeum (SHM) යනු කුමක්ද

Shardeum is building the world’s first auto-scaling Layer-1 blockchain, designed to solve scalability challenges while maintaining true decentralization. It ensures low transaction fees, high throughput, and fair access to validators and users alike.

MEXC වෙතින් Shardeum ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Shardeum ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SHM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Shardeum ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Shardeum මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Shardeum මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Shardeum,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SHM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Shardeumමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Shardeum මිල ඉතිහාසය

SHMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SHMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Shardeum මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Shardeum (SHM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Shardeum මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Shardeum MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SHM දේශීය මුදල් වෙත

1SHM සිට VNDවෙත ₫ 3,071.22365 1SHM සිට AUDවෙත A$ 0.1785663 1SHM සිට GBPවෙත £ 0.0851983 1SHM සිට EURවෙත € 0.1003706 1SHM සිට USDවෙත $ 0.11671 1SHM සිට MYRවෙත RM 0.4936833 1SHM සිට TRYවෙත ₺ 4.5715307 1SHM සිට JPYවෙත ¥ 16.8330833 1SHM සිට RUBවෙත ₽ 9.278445 1SHM සිට INRවෙත ₹ 9.9752037 1SHM සිට IDRවෙත Rp 1,882.4190913 1SHM සිට KRWවෙත ₩ 159.6569458 1SHM සිට PHPවෙත ₱ 6.5229219 1SHM සිට EGPවෙත £E. 5.777145 1SHM සිට BRLවෙත R$ 0.6454063 1SHM සිට CADවෙත C$ 0.1587256 1SHM සිට BDTවෙත ৳ 14.2666304 1SHM සිට NGNවෙත ₦ 179.8302693 1SHM සිට UAHවෙත ₴ 4.8457992 1SHM සිට VESවෙත Bs 11.55429 1SHM සිට PKRවෙත Rs 32.9495672 1SHM සිට KZTවෙත ₸ 59.4544082 1SHM සිට THBවෙත ฿ 3.8012447 1SHM සිට TWDවෙත NT$ 3.4791251 1SHM සිට AEDවෙත د.إ 0.4283257 1SHM සිට CHFවෙත Fr 0.0945351 1SHM සිට HKDවෙත HK$ 0.9150064 1SHM සිට MADවෙත .د.م 1.0643952 1SHM සිට MXNවෙත $ 2.205819

Shardeum සම්පත්

Shardeum පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Shardeum පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Shardeum (SHM) හි මිල කීයද? Shardeum (SHM)හි සජීවී මිල 0.11671 USD වේ. Shardeum (SHM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Shardeum හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SHMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.11671 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Shardeum (SHM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Shardeum (SHM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Shardeum (SHM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Shardeum (SHM) හි ඉහළම මිල 0.687 USD වේ. Shardeum (SHM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Shardeum (SHM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 78.14K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

MEXC මුල් නිෂ්පාදන මැට්‍රික්ස් එක පහළ බලන්න: Launchpool, Launchpad, 阳光普照 හි කෙසේ තේරෙමු? ඩිජිටල් දොළොත් කේන්ද්‍රපථයක් පිළිබඳව හැසිරෙන්නේ කෙළින්ම ශාස්ත්‍රීය බදවීම් කෙරෙහි පිවිසෙන විවිධ ආකාරලත් නිෂ්පාදන මඟින් ශාස්ත්‍රීය ව්‍යාපෘතීන්ට ප්‍රවේශය සඳහා බහුමහා මාර්ගයක් සම්පූර්ණ කරමින් ගෝලීය නායකත්වයේ යෙදෙන MEXC යනු, Launchpool, Launchpad,阳光普照 යන මුල් නිෂ්පාදන පද්ධතියක් ව්‍යුහගත කරමින් එම පද්ධතිය වශයෙන් සමාජගතකළ වේ. හිමි තේරීම් ආකාර, පත්‍ර ව්‍යුහන, තොරතුරු ලබාගැනීම් මෙන්ම ප්‍රාථමික мутiques අපට කරන ව ලම්බත්වය මඟින් භාවිතා කරන්නාගේ ආර්ථික නිර්මාණ සම්පූර්ණ ආරක්ෂිත විරාවත්වයෙන් තොරවීම සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි විමර්ශනයක් කිරීම සඳහා මෙම ලේකනය යෝජනා කල යුතුයි.

Launchpool vs. Launchpad:MEXC හි නිකුත් කරන විශාල නියාමන ආයෝජන මාර්ග දෙකවල් අවබෝධ කර ගන්න Launchpad vs Launchpool