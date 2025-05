SHIFU (SHIFU) යනු කුමක්ද

The memecoin world has lost its way.Chaotic, oversaturated, and chasing new hype every week without purpose. The space has lost its discipline, focus, and vision. Enter SHIFU, the Master of All. Born from the legacy of Shiba Inu and Imaginary Ones, SHIFU is more than a token—it’s a guiding force, a teacher, and a leader, bringing discipline, wisdom, and leadership to an unruly market. The Master of All has arrived.

MEXC වෙතින් SHIFU ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SHIFU ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SHIFU ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SHIFU ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SHIFU මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SHIFU මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ SHIFU,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SHIFU හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ SHIFUමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

SHIFU මිල ඉතිහාසය

SHIFUහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SHIFUහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ SHIFU මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SHIFU (SHIFU) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SHIFU මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SHIFU MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SHIFU දේශීය මුදල් වෙත

1SHIFU සිට VNDවෙත ₫ 0.24589719 1SHIFU සිට AUDවෙත A$ 0.0000149604 1SHIFU සිට GBPවෙත £ 0.0000071925 1SHIFU සිට EURවෙත € 0.0000085351 1SHIFU සිට USDවෙත $ 0.00000959 1SHIFU සිට MYRවෙත RM 0.0000410452 1SHIFU සිට TRYවෙත ₺ 0.0003709412 1SHIFU සිට JPYවෙත ¥ 0.001399181 1SHIFU සිට RUBවෙත ₽ 0.0007718991 1SHIFU සිට INRවෙත ₹ 0.0008198491 1SHIFU සිට IDRවෙත Rp 0.1572130896 1SHIFU සිට KRWවෙත ₩ 0.013412574 1SHIFU සිට PHPවෙත ₱ 0.0005344507 1SHIFU සිට EGPවෙත £E. 0.0004809385 1SHIFU සිට BRLවෙත R$ 0.0000539917 1SHIFU සිට CADවෙත C$ 0.0000133301 1SHIFU සිට BDTවෙත ৳ 0.0011659522 1SHIFU සිට NGNවෙත ₦ 0.015344 1SHIFU සිට UAHවෙත ₴ 0.000397985 1SHIFU සිට VESවෙත Bs 0.00088228 1SHIFU සිට PKRවෙත Rs 0.0027028456 1SHIFU සිට KZTවෙත ₸ 0.0049002982 1SHIFU සිට THBවෙත ฿ 0.0003186757 1SHIFU සිට TWDවෙත NT$ 0.0002893303 1SHIFU සිට AEDවෙත د.إ 0.0000351953 1SHIFU සිට CHFවෙත Fr 0.0000079597 1SHIFU සිට HKDවෙත HK$ 0.000074802 1SHIFU සිට MADවෙත .د.م 0.0000890911 1SHIFU සිට MXNවෙත $ 0.0001863337

SHIFU සම්පත්

SHIFU පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SHIFU පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද SHIFU (SHIFU) හි මිල කීයද? SHIFU (SHIFU)හි සජීවී මිල 0.00000959 USD වේ. SHIFU (SHIFU) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? SHIFU හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SHIFUහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00000959 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. SHIFU (SHIFU) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? SHIFU (SHIFU) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. SHIFU (SHIFU) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, SHIFU (SHIFU) හි ඉහළම මිල 0.00006911 USD වේ. SHIFU (SHIFU) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? SHIFU (SHIFU) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.31K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

