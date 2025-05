Shiba Shootout (SHIBASHOOT) යනු කුමක්ද

The wildest gunslingers in the west gather in Shiba Sharpshooter, our Play-to-Earn (P2E) mobile game. Immerse yourself in dramatic duels where timing and precision are key. Draw your weapon and take down outlaws to become the ultimate marksman - with $SHIBASHOOT tokens maximizing your abilities.

MEXC වෙතින් Shiba Shootout ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Shiba Shootout ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SHIBASHOOT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Shiba Shootout ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Shiba Shootout මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Shiba Shootout මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Shiba Shootout,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SHIBASHOOT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Shiba Shootoutමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Shiba Shootout මිල ඉතිහාසය

SHIBASHOOTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SHIBASHOOTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Shiba Shootout මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Shiba Shootout (SHIBASHOOT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Shiba Shootout මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Shiba Shootout MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SHIBASHOOT දේශීය මුදල් වෙත

1SHIBASHOOT සිට VNDවෙත ₫ 1.80051102 1SHIBASHOOT සිට AUDවෙත A$ 0.000108841 1SHIBASHOOT සිට GBPවෙත £ 0.000052665 1SHIBASHOOT සිට EURවෙත € 0.0000624958 1SHIBASHOOT සිට USDවෙත $ 0.00007022 1SHIBASHOOT සිට MYRවෙත RM 0.0003005416 1SHIBASHOOT සිට TRYවෙත ₺ 0.0027203228 1SHIBASHOOT සිට JPYවෙත ¥ 0.010231054 1SHIBASHOOT සිට RUBවෙත ₽ 0.0056477946 1SHIBASHOOT සිට INRවෙත ₹ 0.006007321 1SHIBASHOOT සිට IDRවෙත Rp 1.1703328652 1SHIBASHOOT සිට KRWවෙත ₩ 0.0980720608 1SHIBASHOOT සිට PHPවෙත ₱ 0.0039224892 1SHIBASHOOT සිට EGPවෙත £E. 0.0035292572 1SHIBASHOOT සිට BRLවෙත R$ 0.0003953386 1SHIBASHOOT සිට CADවෙත C$ 0.0000976058 1SHIBASHOOT සිට BDTවෙත ৳ 0.0085155794 1SHIBASHOOT සිට NGNවෙත ₦ 0.112352 1SHIBASHOOT සිට UAHවෙත ₴ 0.0029113212 1SHIBASHOOT සිට VESවෙත Bs 0.00646024 1SHIBASHOOT සිට PKRවෙත Rs 0.0197297134 1SHIBASHOOT සිට KZTවෙත ₸ 0.0358445012 1SHIBASHOOT සිට THBවෙත ฿ 0.0023425392 1SHIBASHOOT සිට TWDවෙත NT$ 0.0021178352 1SHIBASHOOT සිට AEDවෙත د.إ 0.0002577074 1SHIBASHOOT සිට CHFවෙත Fr 0.0000582826 1SHIBASHOOT සිට HKDවෙත HK$ 0.000547716 1SHIBASHOOT සිට MADවෙත .د.م 0.0006551526 1SHIBASHOOT සිට MXNවෙත $ 0.0013608636

Shiba Shootout සම්පත්

Shiba Shootout පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Shiba Shootout පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Shiba Shootout (SHIBASHOOT) හි මිල කීයද? Shiba Shootout (SHIBASHOOT)හි සජීවී මිල 0.00007022 USD වේ. Shiba Shootout (SHIBASHOOT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Shiba Shootout හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SHIBASHOOTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00007022 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Shiba Shootout (SHIBASHOOT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Shiba Shootout (SHIBASHOOT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Shiba Shootout (SHIBASHOOT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Shiba Shootout (SHIBASHOOT) හි ඉහළම මිල 0.1 USD වේ. Shiba Shootout (SHIBASHOOT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Shiba Shootout (SHIBASHOOT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 191.30 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

