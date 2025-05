Sentient AI (SETAI) යනු කුමක්ද

Sentient AI is an AI agent, a chatbot & personal assistant that generates creative life solutions by outstanding critical thinking and empathetic responses. It perceives the world around it and responds with empathy and creativity to those perceptions. The first AI Agent Launchpad, belonging to the SETAI ecosystem, empowers investors to optimize their token assets and gain access to early investment across Web3 space.

MEXC වෙතින් Sentient AI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Sentient AI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SETAI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Sentient AI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Sentient AI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Sentient AI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Sentient AI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SETAI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Sentient AIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Sentient AI මිල ඉතිහාසය

SETAIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SETAIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Sentient AI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Sentient AI (SETAI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Sentient AI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Sentient AI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SETAI දේශීය මුදල් වෙත

1SETAI සිට VNDවෙත ₫ 75.923001 1SETAI සිට AUDවෙත A$ 0.00458955 1SETAI සිට GBPවෙත £ 0.00222075 1SETAI සිට EURවෙත € 0.00263529 1SETAI සිට USDවෙත $ 0.002961 1SETAI සිට MYRවෙත RM 0.01267308 1SETAI සිට TRYවෙත ₺ 0.11470914 1SETAI සිට JPYවෙත ¥ 0.4314177 1SETAI සිට RUBවෙත ₽ 0.23815323 1SETAI සිට INRවෙත ₹ 0.25331355 1SETAI සිට IDRවෙත Rp 49.34998026 1SETAI සිට KRWවෙත ₩ 4.1297067 1SETAI සිට PHPවෙත ₱ 0.16540146 1SETAI සිට EGPවෙත £E. 0.14881986 1SETAI සිට BRLවෙත R$ 0.01667043 1SETAI සිට CADවෙත C$ 0.00411579 1SETAI සිට BDTවෙත ৳ 0.35908047 1SETAI සිට NGNවෙත ₦ 4.7376 1SETAI සිට UAHවෙත ₴ 0.12276306 1SETAI සිට VESවෙත Bs 0.272412 1SETAI සිට PKRවෙත Rs 0.83195217 1SETAI සිට KZTවෙත ₸ 1.51147206 1SETAI සිට THBවෙත ฿ 0.09877896 1SETAI සිට TWDවෙත NT$ 0.08930376 1SETAI සිට AEDවෙත د.إ 0.01086687 1SETAI සිට CHFවෙත Fr 0.00245763 1SETAI සිට HKDවෙත HK$ 0.0230958 1SETAI සිට MADවෙත .د.م 0.02762613 1SETAI සිට MXNවෙත $ 0.05738418

Sentient AI සම්පත්

Sentient AI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Sentient AI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Sentient AI (SETAI) හි මිල කීයද? Sentient AI (SETAI)හි සජීවී මිල 0.002961 USD වේ. Sentient AI (SETAI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Sentient AI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SETAIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.002961 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Sentient AI (SETAI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Sentient AI (SETAI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Sentient AI (SETAI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Sentient AI (SETAI) හි ඉහළම මිල 0.059 USD වේ. Sentient AI (SETAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Sentient AI (SETAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 186.36K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

