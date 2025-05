SERO (SERO) යනු කුමක්ද

SERO is a next-generation privacy blockchain that supports smart contracts and enables the issuance of privacy coins and anonymous assets. Known as a private version of Ethereum, SERO uses zero-knowledge proofs, a cryptographic method that performs better than the one used by ZCash. With native anonymous transactions, SERO is the world's first true privacy platform for Decentralized Applications(DApps). SERO also employs the most advanced POW + POS consensus, which provides significantly better network security and performance than POW consensus-based blockchains. The project is funded by former IDG co-founder Mr. Suyang Zhang, LD Capital and Quantum Investment Fund, and is currently collaborating with major mining pools such as F2Pool.

MEXC වෙතින් SERO ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SERO ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SERO ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SERO ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SERO මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SERO මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ SERO,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SERO හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ SEROමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

SERO මිල ඉතිහාසය

SEROහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SEROහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ SERO මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SERO (SERO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SERO මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SERO MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SERO දේශීය මුදල් වෙත

1SERO සිට VNDවෙත ₫ 139.076784 1SERO සිට AUDවෙත A$ 0.0084072 1SERO සිට GBPවෙත £ 0.004068 1SERO සිට EURවෙත € 0.00482736 1SERO සිට USDවෙත $ 0.005424 1SERO සිට MYRවෙත RM 0.02321472 1SERO සිට TRYවෙත ₺ 0.21012576 1SERO සිට JPYවෙත ¥ 0.7902768 1SERO සිට RUBවෙත ₽ 0.43625232 1SERO සිට INRවෙත ₹ 0.4640232 1SERO සිට IDRවෙත Rp 90.39996384 1SERO සිට KRWවෙත ₩ 7.5648528 1SERO සිට PHPවෙත ₱ 0.30298464 1SERO සිට EGPවෙත £E. 0.27261024 1SERO සිට BRLවෙත R$ 0.03053712 1SERO සිට CADවෙත C$ 0.00753936 1SERO සිට BDTවෙත ৳ 0.65776848 1SERO සිට NGNවෙත ₦ 8.6784 1SERO සිට UAHවෙත ₴ 0.22487904 1SERO සිට VESවෙත Bs 0.499008 1SERO සිට PKRවෙත Rs 1.52398128 1SERO සිට KZTවෙත ₸ 2.76873504 1SERO සිට THBවෙත ฿ 0.18094464 1SERO සිට TWDවෙත NT$ 0.16358784 1SERO සිට AEDවෙත د.إ 0.01990608 1SERO සිට CHFවෙත Fr 0.00450192 1SERO සිට HKDවෙත HK$ 0.0423072 1SERO සිට MADවෙත .د.م 0.05060592 1SERO සිට MXNවෙත $ 0.10506288

SERO සම්පත්

SERO පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SERO පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද SERO (SERO) හි මිල කීයද? SERO (SERO)හි සජීවී මිල 0.005424 USD වේ. SERO (SERO) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? SERO හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.36M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SEROහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.005424 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. SERO (SERO) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? SERO (SERO) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 434.36M USD වේ. SERO (SERO) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, SERO (SERO) හි ඉහළම මිල 0.48 USD වේ. SERO (SERO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? SERO (SERO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 58.40K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

