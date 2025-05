Selo (SELO) යනු කුමක්ද

SELO+ is a hyperlocal-based life-logging app with an inbuilt Social-Fi and augmented NFT narrative.

Selo මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Selo,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SELO හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Seloමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Selo මිල ඉතිහාසය

SELOහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SELOහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Selo මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Selo (SELO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SELO දේශීය මුදල් වෙත

Selo සම්පත්

Selo පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Selo පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Selo (SELO) හි මිල කීයද? Selo (SELO)හි සජීවී මිල 0.000128 USD වේ. Selo (SELO) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Selo හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 7.65K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SELOහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000128 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Selo (SELO) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Selo (SELO) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 59.78M USD වේ. Selo (SELO) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Selo (SELO) හි ඉහළම මිල 0.85735 USD වේ. Selo (SELO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Selo (SELO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 41.99K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

