From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe.With the Sui Foundation’s backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain.

MEXC වෙතින් SEED ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SEED ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



SEED මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ SEED,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SEED හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ SEEDමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

SEED මිල ඉතිහාසය

SEEDහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SEEDහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ SEED මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SEED (SEED) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SEED මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SEED MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1SEED සිට VNDවෙත ₫ 104.487075 1SEED සිට AUDවෙත A$ 0.00631625 1SEED සිට GBPවෙත £ 0.00305625 1SEED සිට EURවෙත € 0.00362675 1SEED සිට USDවෙත $ 0.004075 1SEED සිට MYRවෙත RM 0.017441 1SEED සිට TRYවෙත ₺ 0.1578655 1SEED සිට JPYවෙත ¥ 0.5937275 1SEED සිට RUBවෙත ₽ 0.32775225 1SEED සිට INRවෙත ₹ 0.3485755 1SEED සිට IDRවෙත Rp 66.803268 1SEED සිට KRWවෙත ₩ 5.6834025 1SEED සිට PHPවෙත ₱ 0.2276295 1SEED සිට EGPවෙත £E. 0.2048095 1SEED සිට BRLවෙත R$ 0.02294225 1SEED සිට CADවෙත C$ 0.00566425 1SEED සිට BDTවෙත ৳ 0.49417525 1SEED සිට NGNවෙත ₦ 6.52 1SEED සිට UAHවෙත ₴ 0.1689495 1SEED සිට VESවෙත Bs 0.3749 1SEED සිට PKRවෙත Rs 1.14495275 1SEED සිට KZTවෙත ₸ 2.0801245 1SEED සිට THBවෙත ฿ 0.135942 1SEED සිට TWDවෙත NT$ 0.1229835 1SEED සිට AEDවෙත د.إ 0.01495525 1SEED සිට CHFවෙත Fr 0.00338225 1SEED සිට HKDවෙත HK$ 0.031785 1SEED සිට MADවෙත .د.م 0.03801975 1SEED සිට MXNවෙත $ 0.07893275

SEED පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SEED පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද SEED (SEED) හි මිල කීයද? SEED (SEED)හි සජීවී මිල 0.004075 USD වේ. SEED (SEED) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? SEED හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.45M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SEEDහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.004075 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. SEED (SEED) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? SEED (SEED) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 355.82M USD වේ. SEED (SEED) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, SEED (SEED) හි ඉහළම මිල 0.2 USD වේ. SEED (SEED) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? SEED (SEED) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 93.86K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

