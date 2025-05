Stake.link (SDL) යනු කුමක්ද

stake.link is the first-of-its-kind liquid delegated staking platform delivering DeFi composability and Chainlink Staking. Built by premier Chainlink ecosystem developer LinkPool, powered by the top Chainlink node operators, and governed by the stake.link DAO, stake.link's extensible, pooled staking architecture is architected to support the vision of Chainlink Staking and to extend participation in the Chainlink Network.

MEXC වෙතින් Stake.link ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



Stake.link මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Stake.link,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SDL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Stake.linkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Stake.link මිල ඉතිහාසය

SDLහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SDLහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Stake.link මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Stake.link (SDL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Stake.link මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Stake.link MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1SDL සිට VNDවෙත ₫ 13,864.0887 1SDL සිට AUDවෙත A$ 0.838085 1SDL සිට GBPවෙත £ 0.405525 1SDL සිට EURවෙත € 0.481223 1SDL සිට USDවෙත $ 0.5407 1SDL සිට MYRවෙත RM 2.314196 1SDL සිට TRYවෙත ₺ 20.946718 1SDL සිට JPYවෙත ¥ 78.758362 1SDL සිට RUBවෙත ₽ 43.488501 1SDL සිට INRවෙත ₹ 46.251478 1SDL සිට IDRවෙත Rp 8,863.933008 1SDL සිට KRWවෙත ₩ 754.11429 1SDL සිට PHPවෙත ₱ 30.203502 1SDL සිට EGPවෙත £E. 27.175582 1SDL සිට BRLවෙත R$ 3.044141 1SDL සිට CADවෙත C$ 0.751573 1SDL සිට BDTවෙත ৳ 65.570689 1SDL සිට NGNවෙත ₦ 865.12 1SDL සිට UAHවෙත ₴ 22.417422 1SDL සිට VESවෙත Bs 49.7444 1SDL සිට PKRවෙත Rs 151.920479 1SDL සිට KZTවෙත ₸ 276.005722 1SDL සිට THBවෙත ฿ 18.037752 1SDL සිට TWDවෙත NT$ 16.318326 1SDL සිට AEDවෙත د.إ 1.984369 1SDL සිට CHFවෙත Fr 0.448781 1SDL සිට HKDවෙත HK$ 4.21746 1SDL සිට MADවෙත .د.م 5.044731 1SDL සිට MXNවෙත $ 10.473359

Stake.link පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Stake.link පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Stake.link (SDL) හි මිල කීයද? Stake.link (SDL)හි සජීවී මිල 0.5407 USD වේ. Stake.link (SDL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Stake.link හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SDLහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.5407 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Stake.link (SDL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Stake.link (SDL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Stake.link (SDL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Stake.link (SDL) හි ඉහළම මිල 4.6898 USD වේ. Stake.link (SDL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Stake.link (SDL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 722.41 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

