SCRT (SCRT) යනු කුමක්ද

Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

MEXC වෙතින් SCRT ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SCRT ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SCRT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SCRT ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SCRT මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SCRT මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ SCRT,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SCRT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ SCRTමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

SCRT මිල ඉතිහාසය

SCRTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SCRTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ SCRT මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SCRT (SCRT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SCRT මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SCRT MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SCRT දේශීය මුදල් වෙත

1SCRT සිට VNDවෙත ₫ 5,712.8148 1SCRT සිට AUDවෙත A$ 0.34534 1SCRT සිට GBPවෙත £ 0.1671 1SCRT සිට EURවෙත € 0.198292 1SCRT සිට USDවෙත $ 0.2228 1SCRT සිට MYRවෙත RM 0.953584 1SCRT සිට TRYවෙත ₺ 8.631272 1SCRT සිට JPYවෙත ¥ 32.453048 1SCRT සිට RUBවෙත ₽ 17.919804 1SCRT සිට INRවෙත ₹ 19.058312 1SCRT සිට IDRවෙත Rp 3,652.458432 1SCRT සිට KRWවෙත ₩ 310.73916 1SCRT සිට PHPවෙත ₱ 12.445608 1SCRT සිට EGPවෙත £E. 11.197928 1SCRT සිට BRLවෙත R$ 1.254364 1SCRT සිට CADවෙත C$ 0.309692 1SCRT සිට BDTවෙත ৳ 27.018956 1SCRT සිට NGNවෙත ₦ 356.48 1SCRT සිට UAHවෙත ₴ 9.237288 1SCRT සිට VESවෙත Bs 20.4976 1SCRT සිට PKRවෙත Rs 62.600116 1SCRT සිට KZTවෙත ₸ 113.730488 1SCRT සිට THBවෙත ฿ 7.432608 1SCRT සිට TWDවෙත NT$ 6.724104 1SCRT සිට AEDවෙත د.إ 0.817676 1SCRT සිට CHFවෙත Fr 0.184924 1SCRT සිට HKDවෙත HK$ 1.73784 1SCRT සිට MADවෙත .د.م 2.078724 1SCRT සිට MXNවෙත $ 4.315636

SCRT සම්පත්

SCRT පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SCRT පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද SCRT (SCRT) හි මිල කීයද? SCRT (SCRT)හි සජීවී මිල 0.2228 USD වේ. SCRT (SCRT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? SCRT හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 68.58M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SCRTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.2228 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. SCRT (SCRT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? SCRT (SCRT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 307.81M USD වේ. SCRT (SCRT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, SCRT (SCRT) හි ඉහළම මිල 10.715 USD වේ. SCRT (SCRT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? SCRT (SCRT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 166.65K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

