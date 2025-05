Scallop (SCA) යනු කුමක්ද

Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders.

Scallop ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



Scallop මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Scallop,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SCA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Scallopමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Scallop මිල ඉතිහාසය

SCAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SCAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Scallop මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Scallop (SCA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Scallop මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Scallop MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1SCA සිට VNDවෙත ₫ 4,276.9188 1SCA සිට AUDවෙත A$ 0.25854 1SCA සිට GBPවෙත £ 0.1251 1SCA සිට EURවෙත € 0.148452 1SCA සිට USDවෙත $ 0.1668 1SCA සිට MYRවෙත RM 0.713904 1SCA සිට TRYවෙත ₺ 6.461832 1SCA සිට JPYවෙත ¥ 24.296088 1SCA සිට RUBවෙත ₽ 13.415724 1SCA සිට INRවෙත ₹ 14.268072 1SCA සිට IDRවෙත Rp 2,734.425792 1SCA සිට KRWවෙත ₩ 232.63596 1SCA සිට PHPවෙත ₱ 9.317448 1SCA සිට EGPවෙත £E. 8.383368 1SCA සිට BRLවෙත R$ 0.939084 1SCA සිට CADවෙත C$ 0.231852 1SCA සිට BDTවෙත ৳ 20.227836 1SCA සිට NGNවෙත ₦ 266.88 1SCA සිට UAHවෙත ₴ 6.915528 1SCA සිට VESවෙත Bs 15.3456 1SCA සිට PKRවෙත Rs 46.865796 1SCA සිට KZTවෙත ₸ 85.144728 1SCA සිට THBවෙත ฿ 5.564448 1SCA සිට TWDවෙත NT$ 5.034024 1SCA සිට AEDවෙත د.إ 0.612156 1SCA සිට CHFවෙත Fr 0.138444 1SCA සිට HKDවෙත HK$ 1.30104 1SCA සිට MADවෙත .د.م 1.556244 1SCA සිට MXNවෙත $ 3.230916

Scallop පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Scallop පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Scallop (SCA) හි මිල කීයද? Scallop (SCA)හි සජීවී මිල 0.1668 USD වේ. Scallop (SCA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Scallop හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 17.75M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SCAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.1668 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Scallop (SCA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Scallop (SCA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 106.43M USD වේ. Scallop (SCA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Scallop (SCA) හි ඉහළම මිල 1.5473 USD වේ. Scallop (SCA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Scallop (SCA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 99.92K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

