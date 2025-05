Satoxcoin (SATOX) යනු කුමක්ද

Satoxcoin aims to take a unique approach to Play2Earn, SATOX is redefining the concept and the prime idea – that it is the fair way to earn crypto rewards now days: gamers can just play their favorite games on STEAM and be rewarded. Players have already earned SATOX on 1000+ games on STEAM, so there’s no restrictions on servers, its easy to play any game and claim your share of SATOX.

MEXC වෙතින් Satoxcoin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Satoxcoin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SATOX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Satoxcoin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Satoxcoin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Satoxcoin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Satoxcoin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SATOX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Satoxcoinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Satoxcoin මිල ඉතිහාසය

SATOXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SATOXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Satoxcoin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Satoxcoin (SATOX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Satoxcoin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Satoxcoin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SATOX දේශීය මුදල් වෙත

1SATOX සිට VNDවෙත ₫ 1.5076908 1SATOX සිට AUDවෙත A$ 0.000091728 1SATOX සිට GBPවෙත £ 0.0000441 1SATOX සිට EURවෙත € 0.000052332 1SATOX සිට USDවෙත $ 0.0000588 1SATOX සිට MYRවෙත RM 0.000251664 1SATOX සිට TRYවෙත ₺ 0.002274384 1SATOX සිට JPYවෙත ¥ 0.008574804 1SATOX සිට RUBවෙත ₽ 0.004732812 1SATOX සිට INRවෙත ₹ 0.005023872 1SATOX සිට IDRවෙත Rp 0.963934272 1SATOX සිට KRWවෙත ₩ 0.082122432 1SATOX සිට PHPවෙත ₱ 0.003276336 1SATOX සිට EGPවෙත £E. 0.00294882 1SATOX සිට BRLවෙත R$ 0.000330456 1SATOX සිට CADවෙත C$ 0.000081732 1SATOX සිට BDTවෙත ৳ 0.007148904 1SATOX සිට NGNවෙත ₦ 0.09408 1SATOX සිට UAHවෙත ₴ 0.0024402 1SATOX සිට VESවෙත Bs 0.0054096 1SATOX සිට PKRවෙත Rs 0.016572192 1SATOX සිට KZTවෙත ₸ 0.030045624 1SATOX සිට THBවෙත ฿ 0.00195216 1SATOX සිට TWDවෙත NT$ 0.001773408 1SATOX සිට AEDවෙත د.إ 0.000215796 1SATOX සිට CHFවෙත Fr 0.000048804 1SATOX සිට HKDවෙත HK$ 0.00045864 1SATOX සිට MADවෙත .د.م 0.000546252 1SATOX සිට MXNවෙත $ 0.00114072

Satoxcoin සම්පත්

Satoxcoin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Satoxcoin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Satoxcoin (SATOX) හි මිල කීයද? Satoxcoin (SATOX)හි සජීවී මිල 0.0000588 USD වේ. Satoxcoin (SATOX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Satoxcoin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SATOXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0000588 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Satoxcoin (SATOX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Satoxcoin (SATOX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Satoxcoin (SATOX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Satoxcoin (SATOX) හි ඉහළම මිල 0.008137 USD වේ. Satoxcoin (SATOX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Satoxcoin (SATOX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 13.77K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

