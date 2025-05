Sandbox (SAND) යනු කුමක්ද

The Sandbox is a virtual world where players can build, own, and monetize their gaming experiences in the Ethereum blockchain using SAND, the platform’s utility token. As a player, you can create digital assets (Non-Fungible Tokens, aka NFTs), upload them to the marketplace, and drag-and-drop them to create game experiences with The Sandbox Game Maker. The Sandbox has secured over 50 partnerships including Atari, Crypto Kitties, and Shaun the Sheep to build a fun, creative “play-to-earn” Gaming platform, owned and made by players. The Sandbox aims to bring blockchain into mainstream gaming, attracting both crypto and non-crypto game enthusiasts by offering the advantages of true-ownership, digital scarcity, monetization capabilities, and interoperability.

MEXC වෙතින් Sandbox ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Sandbox ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SAND ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Sandbox ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Sandbox මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Sandbox මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Sandbox,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SAND හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Sandboxමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Sandbox මිල ඉතිහාසය

SANDහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SANDහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Sandbox මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Sandbox (SAND) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Sandbox මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Sandbox MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1SAND සිට VNDවෙත ₫ 8,633.3247 1SAND සිට AUDවෙත A$ 0.521885 1SAND සිට GBPවෙත £ 0.252525 1SAND සිට EURවෙත € 0.299663 1SAND සිට USDවෙත $ 0.3367 1SAND සිට MYRවෙත RM 1.441076 1SAND සිට TRYවෙත ₺ 13.043758 1SAND සිට JPYවෙත ¥ 49.043722 1SAND සිට RUBවෙත ₽ 27.080781 1SAND සිට INRවෙත ₹ 28.801318 1SAND සිට IDRවෙත Rp 5,519.671248 1SAND සිට KRWවෙත ₩ 469.59549 1SAND සිට PHPවෙත ₱ 18.808062 1SAND සිට EGPවෙත £E. 16.922542 1SAND සිට BRLවෙත R$ 1.895621 1SAND සිට CADවෙත C$ 0.468013 1SAND සිට BDTවෙත ৳ 40.831609 1SAND සිට NGNවෙත ₦ 538.72 1SAND සිට UAHවෙත ₴ 13.959582 1SAND සිට VESවෙත Bs 30.9764 1SAND සිට PKRවෙත Rs 94.602599 1SAND සිට KZTවෙත ₸ 171.871882 1SAND සිට THBවෙත ฿ 11.232312 1SAND සිට TWDවෙත NT$ 10.161606 1SAND සිට AEDවෙත د.إ 1.235689 1SAND සිට CHFවෙත Fr 0.279461 1SAND සිට HKDවෙත HK$ 2.62626 1SAND සිට MADවෙත .د.م 3.141411 1SAND සිට MXNවෙත $ 6.521879

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Sandbox පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Sandbox (SAND) හි මිල කීයද? Sandbox (SAND)හි සජීවී මිල 0.3367 USD වේ. Sandbox (SAND) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Sandbox හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 835.47M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SANDහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.3367 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Sandbox (SAND) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Sandbox (SAND) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 2.48B USD වේ. Sandbox (SAND) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Sandbox (SAND) හි ඉහළම මිල 8.48 USD වේ. Sandbox (SAND) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Sandbox (SAND) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 5.37M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

