RealtyX (RX) යනු කුමක්ද

Striving to build the most trusted and rewarding Real-World Asset Finance (RWAfi) platform and community, RealtyX bridges property rights with the power of DeFi. Backed by strategic partnerships with leading RWA players, such as Plume Network, Defactor, and selected for the prestigious Hong Kong Cyberport Incubation Program, RealtyX continues to lead the charge in bringing tangible value to Web3 Economy.

MEXC වෙතින් RealtyX ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ RealtyX ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ RealtyX ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ RealtyX මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

RealtyX මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ RealtyX,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. RX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ RealtyXමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

RealtyX මිල ඉතිහාසය

RXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් RXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ RealtyX මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

RealtyX (RX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

RealtyX මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් RealtyX MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RX දේශීය මුදල් වෙත

1RX සිට VNDවෙත ₫ 186.66648 1RX සිට AUDවෙත A$ 0.011284 1RX සිට GBPවෙත £ 0.00546 1RX සිට EURවෙත € 0.0064792 1RX සිට USDවෙත $ 0.00728 1RX සිට MYRවෙත RM 0.0311584 1RX සිට TRYවෙත ₺ 0.2820272 1RX සිට JPYවෙත ¥ 1.0604048 1RX සිට RUBවෙත ₽ 0.5855304 1RX සිට INRවෙත ₹ 0.6226584 1RX සිට IDRවෙත Rp 119.3442432 1RX සිට KRWවෙත ₩ 10.13922 1RX සිට PHPවෙත ₱ 0.406224 1RX සිට EGPවෙත £E. 0.3664024 1RX සිට BRLවෙත R$ 0.0409864 1RX සිට CADවෙත C$ 0.0101192 1RX සිට BDTවෙත ৳ 0.8828456 1RX සිට NGNවෙත ₦ 11.648 1RX සිට UAHවෙත ₴ 0.3018288 1RX සිට VESවෙත Bs 0.66976 1RX සිට PKRවෙත Rs 2.0454616 1RX සිට KZTවෙත ₸ 3.7161488 1RX සිට THBවෙත ฿ 0.2429336 1RX සිට TWDවෙත NT$ 0.219492 1RX සිට AEDවෙත د.إ 0.0267176 1RX සිට CHFවෙත Fr 0.0060424 1RX සිට HKDවෙත HK$ 0.056784 1RX සිට MADවෙත .د.م 0.0679224 1RX සිට MXNවෙත $ 0.1410136

RealtyX සම්පත්

RealtyX පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: RealtyX පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද RealtyX (RX) හි මිල කීයද? RealtyX (RX)හි සජීවී මිල 0.00728 USD වේ. RealtyX (RX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? RealtyX හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ RXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00728 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. RealtyX (RX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? RealtyX (RX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. RealtyX (RX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, RealtyX (RX) හි ඉහළම මිල 0.0499 USD වේ. RealtyX (RX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? RealtyX (RX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 55.18K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.