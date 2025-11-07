හුවමාරුවDEX+
සජීවී Runwago සඳහා අද මිල 0.03661 USD කි. RUNWAGO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි RUNWAGO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Runwago ලාංඡනය

Runwago මිල(RUNWAGO)

1 RUNWAGO සිට USD සජීවී මිල:

$0.03661
-5.13%1D
USD
Runwago (RUNWAGO) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:30:00 (UTC+8)

Runwago (RUNWAGO) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.03525
පැය 24 පහළ
$ 0.03862
24H ඉහළ

$ 0.03525
$ 0.03862
$ 1.0835555409997446
$ 0.032910218308191366
+1.69%

-5.13%

-32.21%

-32.21%

Runwago (RUNWAGO) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.03661. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.03525 ක අවම අගයක් සහ $ 0.03862 ක උපරිම අගයක් අතර RUNWAGO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RUNWAGOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.0835555409997446 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.032910218308191366 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RUNWAGO පසුගිය පැය තුල, +1.69% කින්, පැය 24 තුල, -5.13% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -32.21% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Runwago (RUNWAGO) වෙළඳපල තොරතුරු

No.3874

$ 0.00
$ 14.92K
$ 3.66M
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

BASE

Runwago හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 0.00 සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 14.92K වේ. මුළු සැපයුම 0.00 සමඟින් RUNWAGO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.66M කි.

Runwago (RUNWAGO) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Runwagoහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0019796-5.13%
දින 30 යි$ -0.03912-51.66%
දින 60 යි$ -0.05339-59.33%
දින 90 යි$ -0.05339-59.33%
Runwago අද මිල වෙනස

අද, RUNWAGO එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0019796 (-5.13%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Runwago දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.03912 (-51.66%) කින් ඉහළ ගියේය.

Runwago දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, RUNWAGO එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.05339 (-59.33%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Runwago දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.05339 (-59.33%), කින් චලනය විය.

Runwago (RUNWAGO) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Runwago මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Runwago (RUNWAGO) යනු කුමක්ද

The only Web3 app supported by Garmin, backed by industry leaders Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs, and many more. Developed by the professional studio CleevioX, Runwago aims to deliver a SportFi revolution for over 300M active runners worldwide.

MEXC වෙතින් Runwago ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Runwago ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RUNWAGO ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Runwago ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Runwago මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Runwago මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Runwago (RUNWAGO) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Runwago (RUNWAGO) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Runwago සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Runwago මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Runwago (RUNWAGO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

RunwagoRUNWAGO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RUNWAGO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Runwago (RUNWAGO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Runwago මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Runwago MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RUNWAGO දේශීය මුදල් වෙත

1 Runwago(RUNWAGO) සිට VND
963.39215
1 Runwago(RUNWAGO) සිට AUD
A$0.0563794
1 Runwago(RUNWAGO) සිට GBP
0.0278236
1 Runwago(RUNWAGO) සිට EUR
0.0314846
1 Runwago(RUNWAGO) සිට USD
$0.03661
1 Runwago(RUNWAGO) සිට MYR
RM0.1526637
1 Runwago(RUNWAGO) සිට TRY
1.5445759
1 Runwago(RUNWAGO) සිට JPY
¥5.60133
1 Runwago(RUNWAGO) සිට ARS
ARS$53.1346557
1 Runwago(RUNWAGO) සිට RUB
2.9745625
1 Runwago(RUNWAGO) සිට INR
3.2469409
1 Runwago(RUNWAGO) සිට IDR
Rp610.1664226
1 Runwago(RUNWAGO) සිට PHP
2.1632849
1 Runwago(RUNWAGO) සිට EGP
￡E.1.7312869
1 Runwago(RUNWAGO) සිට BRL
R$0.1954974
1 Runwago(RUNWAGO) සිට CAD
C$0.0516201
1 Runwago(RUNWAGO) සිට BDT
4.4605624
1 Runwago(RUNWAGO) සිට NGN
52.6005158
1 Runwago(RUNWAGO) සිට COP
$140.2679201
1 Runwago(RUNWAGO) සිට ZAR
R.0.6359157
1 Runwago(RUNWAGO) සිට UAH
1.5379861
1 Runwago(RUNWAGO) සිට TZS
T.Sh.90.1722605
1 Runwago(RUNWAGO) සිට VES
Bs8.34708
1 Runwago(RUNWAGO) සිට CLP
$34.52323
1 Runwago(RUNWAGO) සිට PKR
Rs10.2804541
1 Runwago(RUNWAGO) සිට KZT
19.2378228
1 Runwago(RUNWAGO) සිට THB
฿1.1854318
1 Runwago(RUNWAGO) සිට TWD
NT$1.1341778
1 Runwago(RUNWAGO) සිට AED
د.إ0.1343587
1 Runwago(RUNWAGO) සිට CHF
Fr0.029288
1 Runwago(RUNWAGO) සිට HKD
HK$0.2844597
1 Runwago(RUNWAGO) සිට AMD
֏13.999664
1 Runwago(RUNWAGO) සිට MAD
.د.م0.3415713
1 Runwago(RUNWAGO) සිට MXN
$0.6791155
1 Runwago(RUNWAGO) සිට SAR
ريال0.1372875
1 Runwago(RUNWAGO) සිට ETB
Br5.6339129
1 Runwago(RUNWAGO) සිට KES
KSh4.7296459
1 Runwago(RUNWAGO) සිට JOD
د.أ0.02595649
1 Runwago(RUNWAGO) සිට PLN
0.1347248
1 Runwago(RUNWAGO) සිට RON
лв0.161084
1 Runwago(RUNWAGO) සිට SEK
kr0.3503577
1 Runwago(RUNWAGO) සිට BGN
лв0.0618709
1 Runwago(RUNWAGO) සිට HUF
Ft12.26435
1 Runwago(RUNWAGO) සිට CZK
0.772471
1 Runwago(RUNWAGO) සිට KWD
د.ك0.01123927
1 Runwago(RUNWAGO) සිට ILS
0.1193486
1 Runwago(RUNWAGO) සිට BOB
Bs0.252609
1 Runwago(RUNWAGO) සිට AZN
0.062237
1 Runwago(RUNWAGO) සිට TJS
SM0.3375442
1 Runwago(RUNWAGO) සිට GEL
0.0992131
1 Runwago(RUNWAGO) සිට AOA
Kz33.5563599
1 Runwago(RUNWAGO) සිට BHD
.د.ب0.01380197
1 Runwago(RUNWAGO) සිට BMD
$0.03661
1 Runwago(RUNWAGO) සිට DKK
kr0.2368667
1 Runwago(RUNWAGO) සිට HNL
L0.9643074
1 Runwago(RUNWAGO) සිට MUR
1.680399
1 Runwago(RUNWAGO) සිට NAD
$0.6351835
1 Runwago(RUNWAGO) සිට NOK
kr0.373422
1 Runwago(RUNWAGO) සිට NZD
$0.0651658
1 Runwago(RUNWAGO) සිට PAB
B/.0.03661
1 Runwago(RUNWAGO) සිට PGK
K0.153762
1 Runwago(RUNWAGO) සිට QAR
ر.ق0.1332604
1 Runwago(RUNWAGO) සිට RSD
дин.3.7203082
1 Runwago(RUNWAGO) සිට UZS
soʻm435.8332636
1 Runwago(RUNWAGO) සිට ALL
L3.0660875
1 Runwago(RUNWAGO) සිට ANG
ƒ0.0655319
1 Runwago(RUNWAGO) සිට AWG
ƒ0.065898
1 Runwago(RUNWAGO) සිට BBD
$0.07322
1 Runwago(RUNWAGO) සිට BAM
KM0.0618709
1 Runwago(RUNWAGO) සිට BIF
Fr107.67001
1 Runwago(RUNWAGO) සිට BND
$0.047593
1 Runwago(RUNWAGO) සිට BSD
$0.03661
1 Runwago(RUNWAGO) සිට JMD
$5.8630915
1 Runwago(RUNWAGO) සිට KHR
147.6206725
1 Runwago(RUNWAGO) සිට KMF
Fr15.3762
1 Runwago(RUNWAGO) සිට LAK
795.8695493
1 Runwago(RUNWAGO) සිට LKR
රු11.147745
1 Runwago(RUNWAGO) සිට MDL
L0.6256649
1 Runwago(RUNWAGO) සිට MGA
Ar164.909745
1 Runwago(RUNWAGO) සිට MOP
P0.2925139
1 Runwago(RUNWAGO) සිට MVR
0.563794
1 Runwago(RUNWAGO) සිට MWK
MK63.338961
1 Runwago(RUNWAGO) සිට MZN
MT2.3412095
1 Runwago(RUNWAGO) සිට NPR
रु5.187637
1 Runwago(RUNWAGO) සිට PYG
259.63812
1 Runwago(RUNWAGO) සිට RWF
Fr53.04789
1 Runwago(RUNWAGO) සිට SBD
$0.3013003
1 Runwago(RUNWAGO) සිට SCR
0.5440246
1 Runwago(RUNWAGO) සිට SRD
$1.409485
1 Runwago(RUNWAGO) සිට SVC
$0.3196053
1 Runwago(RUNWAGO) සිට SZL
L0.6344513
1 Runwago(RUNWAGO) සිට TMT
m0.1285011
1 Runwago(RUNWAGO) සිට TND
د.ت0.1079995
1 Runwago(RUNWAGO) සිට TTD
$0.2474836
1 Runwago(RUNWAGO) සිට UGX
Sh127.98856
1 Runwago(RUNWAGO) සිට XAF
Fr20.79448
1 Runwago(RUNWAGO) සිට XCD
$0.098847
1 Runwago(RUNWAGO) සිට XOF
Fr20.79448
1 Runwago(RUNWAGO) සිට XPF
Fr3.77083
1 Runwago(RUNWAGO) සිට BWP
P0.4916723
1 Runwago(RUNWAGO) සිට BZD
$0.07322
1 Runwago(RUNWAGO) සිට CVE
$3.5087024
1 Runwago(RUNWAGO) සිට DJF
Fr6.47997
1 Runwago(RUNWAGO) සිට DOP
$2.3543891
1 Runwago(RUNWAGO) සිට DZD
د.ج4.7761406
1 Runwago(RUNWAGO) සිට FJD
$0.0834708
1 Runwago(RUNWAGO) සිට GNF
Fr318.32395
1 Runwago(RUNWAGO) සිට GTQ
Q0.2804326
1 Runwago(RUNWAGO) සිට GYD
$7.6573476
1 Runwago(RUNWAGO) සිට ISK
kr4.61286

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Runwago පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Runwago (RUNWAGO) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද RUNWAGO හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.03661 USD වේ.
RUNWAGO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
RUNWAGO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.03661 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Runwago හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
RUNWAGO සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 0.00 USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
RUNWAGO හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
RUNWAGO හි සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ.
RUNWAGO හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.0835555409997446 USD ක ATH මිලක් RUNWAGO අත්කර ගති.
RUNWAGO හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.032910218308191366 USD ක ATL මිලක් RUNWAGO අත්කර ගති.
RUNWAGO හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
RUNWAGO සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 14.92K USD වේ.
මේ වසර තුලදී RUNWAGO වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව RUNWAGO මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා RUNWAGO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:30:00 (UTC+8)

Runwago (RUNWAGO) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

