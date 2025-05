RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) යනු කුමක්ද

RSIC•GENESIS•RUNE (RUNECOIN), built with the Runes Protocol, is the first Pre-Rune airdropped to the early adopters of Ordinals. It creates a unique opportunity for people to engage with Bitcoin, setting the stage for a more vibrant and user-centric ecosystem.

MEXC වෙතින් RSIC GENESIS RUNE ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ RSIC GENESIS RUNE ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



RSIC GENESIS RUNE මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ RSIC GENESIS RUNE,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. RUNECOIN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ RSIC GENESIS RUNEමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

RSIC GENESIS RUNE මිල ඉතිහාසය

RUNECOINහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් RUNECOINහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ RSIC GENESIS RUNE මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

RSIC GENESIS RUNE මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් RSIC GENESIS RUNE MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1RUNECOIN සිට VNDවෙත ₫ 15.1307541 1RUNECOIN සිට AUDවෙත A$ 0.000914655 1RUNECOIN සිට GBPවෙත £ 0.000442575 1RUNECOIN සිට EURවෙත € 0.000525189 1RUNECOIN සිට USDවෙත $ 0.0005901 1RUNECOIN සිට MYRවෙත RM 0.002525628 1RUNECOIN සිට TRYවෙත ₺ 0.022860474 1RUNECOIN සිට JPYවෙත ¥ 0.085965768 1RUNECOIN සිට RUBවෙත ₽ 0.047426337 1RUNECOIN සිට INRවෙත ₹ 0.050471253 1RUNECOIN සිට IDRවෙත Rp 9.673768944 1RUNECOIN සිට KRWවෙත ₩ 0.821861775 1RUNECOIN සිට PHPවෙත ₱ 0.03292758 1RUNECOIN සිට EGPවෙත £E. 0.029699733 1RUNECOIN සිට BRLවෙත R$ 0.003322263 1RUNECOIN සිට CADවෙත C$ 0.000820239 1RUNECOIN සිට BDTවෙත ৳ 0.071561427 1RUNECOIN සිට NGNවෙත ₦ 0.94416 1RUNECOIN සිට UAHවෙත ₴ 0.024465546 1RUNECOIN සිට VESවෙත Bs 0.0542892 1RUNECOIN සිට PKRවෙත Rs 0.165800397 1RUNECOIN සිට KZTවෙත ₸ 0.301222446 1RUNECOIN සිට THBවෙත ฿ 0.019691637 1RUNECOIN සිට TWDවෙත NT$ 0.017791515 1RUNECOIN සිට AEDවෙත د.إ 0.002165667 1RUNECOIN සිට CHFවෙත Fr 0.000489783 1RUNECOIN සිට HKDවෙත HK$ 0.00460278 1RUNECOIN සිට MADවෙත .د.م 0.005505633 1RUNECOIN සිට MXNවෙත $ 0.011430237

RSIC GENESIS RUNE සම්පත්

RSIC GENESIS RUNE පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: RSIC GENESIS RUNE පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) හි මිල කීයද? RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)හි සජීවී මිල 0.0005901 USD වේ. RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? RSIC GENESIS RUNE හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ RUNECOINහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0005901 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) හි ඉහළම මිල 0.005275 USD වේ. RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 262.96K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

