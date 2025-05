Raini Studios Token (RST) යනු කුමක්ද

The Raini Studios Token ($RST) is a high utility GameFi token, powering the Raini Studios ecosystem. It is used as both a reward token for players and collectors within our ecosystem, as well as the primary token used for purchased made from the $RST Storefront to buy cards/packs/cosmetics for our suite of games, including our flagship title, Raini: The Lords of Light (RTLOL).

MEXC වෙතින් Raini Studios Token ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Raini Studios Token ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RST ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Raini Studios Token ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Raini Studios Token මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Raini Studios Token මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Raini Studios Token,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. RST හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Raini Studios Tokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Raini Studios Token මිල ඉතිහාසය

RSTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් RSTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Raini Studios Token මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Raini Studios Token (RST) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Raini Studios Token මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Raini Studios Token MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RST දේශීය මුදල් වෙත

1RST සිට VNDවෙත ₫ 95.89734 1RST සිට AUDවෙත A$ 0.0058344 1RST සිට GBPවෙත £ 0.002805 1RST සිට EURවෙත € 0.0033286 1RST සිට USDවෙත $ 0.00374 1RST සිට MYRවෙත RM 0.0160072 1RST සිට TRYවෙත ₺ 0.1446632 1RST සිට JPYවෙත ¥ 0.5451798 1RST සිට RUBවෙත ₽ 0.3010326 1RST සිට INRවෙත ₹ 0.3195456 1RST සිට IDRවෙත Rp 61.3114656 1RST සිට KRWවෙත ₩ 5.2234336 1RST සිට PHPවෙත ₱ 0.2082432 1RST සිට EGPවෙත £E. 0.187561 1RST සිට BRLවෙත R$ 0.0210188 1RST සිට CADවෙත C$ 0.0051986 1RST සිට BDTවෙත ৳ 0.4547092 1RST සිට NGNවෙත ₦ 5.984 1RST සිට UAHවෙත ₴ 0.15521 1RST සිට VESවෙත Bs 0.34408 1RST සිට PKRවෙත Rs 1.0540816 1RST සිට KZTවෙත ₸ 1.9110652 1RST සිට THBවෙත ฿ 0.1241306 1RST සිට TWDවෙත NT$ 0.1127984 1RST සිට AEDවෙත د.إ 0.0137258 1RST සිට CHFවෙත Fr 0.0031042 1RST සිට HKDවෙත HK$ 0.029172 1RST සිට MADවෙත .د.م 0.0347446 1RST සිට MXNවෙත $ 0.072556

Raini Studios Token සම්පත්

Raini Studios Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Raini Studios Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Raini Studios Token (RST) හි මිල කීයද? Raini Studios Token (RST)හි සජීවී මිල 0.00374 USD වේ. Raini Studios Token (RST) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Raini Studios Token හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ RSTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00374 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Raini Studios Token (RST) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Raini Studios Token (RST) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Raini Studios Token (RST) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Raini Studios Token (RST) හි ඉහළම මිල 0.04812 USD වේ. Raini Studios Token (RST) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Raini Studios Token (RST) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 101.95 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.