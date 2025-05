Republik (RPK) යනු කුමක්ද

RepubliK is a revolution to return the power of social media back to the creators and users who made it possible. We accomplish this by distributing our RPK tokens to everyone according to their contributions. RPK represents 100% of fees generated on Republik, all voting rights and is the sole utility token. Since all fees are in RPK and all fees are redistributed, RepubliK’s community airdrops will run forever. Therefore, RPK is the first token to represent the entire value and ownership of an online community or project. Everyone can use RepubliK as they would TikTok and Instagram except that their content is not just consumed but invested in - every interaction propels creators forward with better earnings and fans can have a stake in their favorite creator’s success. User feeds are served personalised content through our powerful A.I. Recommendation Engine based on interactions, while an XP-tiered levelling system engages everyone in a dynamic and interactive process to level up and earn larger rewards. Further monetization methods include tipping, payment to unlock chats, subscriptions and exclusive content.

MEXC වෙතින් Republik ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Republik ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RPK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Republik ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Republik මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Republik මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Republik,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. RPK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Republikමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Republik මිල ඉතිහාසය

RPKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් RPKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Republik මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Republik (RPK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Republik මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Republik MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RPK දේශීය මුදල් වෙත

Republik සම්පත්

Republik පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Republik පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Republik (RPK) හි මිල කීයද? Republik (RPK)හි සජීවී මිල 0.001678 USD වේ. Republik (RPK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Republik හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.62M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ RPKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001678 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Republik (RPK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Republik (RPK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 965.72M USD වේ. Republik (RPK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Republik (RPK) හි ඉහළම මිල 0.1146 USD වේ. Republik (RPK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Republik (RPK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.08K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

