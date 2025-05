The Root Network (ROOT) යනු කුමක්ද

ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.

MEXC වෙතින් The Root Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ROOT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ The Root Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ The Root Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

The Root Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ The Root Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ROOT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ The Root Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

The Root Network මිල ඉතිහාසය

ROOTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ROOTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ The Root Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

The Root Network (ROOT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

The Root Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් The Root Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ROOT දේශීය මුදල් වෙත

1ROOT සිට VNDවෙත ₫ 122.82039 1ROOT සිට AUDවෙත A$ 0.0074245 1ROOT සිට GBPවෙත £ 0.0035925 1ROOT සිට EURවෙත € 0.0042631 1ROOT සිට USDවෙත $ 0.00479 1ROOT සිට MYRවෙත RM 0.0205012 1ROOT සිට TRYවෙත ₺ 0.1852772 1ROOT සිට JPYවෙත ¥ 0.6976156 1ROOT සිට RUBවෙත ₽ 0.385595 1ROOT සිට INRවෙත ₹ 0.4092576 1ROOT සිට IDRවෙත Rp 78.5245776 1ROOT සිට KRWවෙත ₩ 6.6899056 1ROOT සිට PHPවෙත ₱ 0.2667072 1ROOT සිට EGPවෙත £E. 0.2402664 1ROOT සිට BRLවෙත R$ 0.0269198 1ROOT සිට CADවෙත C$ 0.0066581 1ROOT සිට BDTවෙත ৳ 0.5823682 1ROOT සිට NGNවෙත ₦ 7.664 1ROOT සිට UAHවෙත ₴ 0.198785 1ROOT සිට VESවෙත Bs 0.44068 1ROOT සිට PKRවෙත Rs 1.3500136 1ROOT සිට KZTවෙත ₸ 2.4475942 1ROOT සිට THBවෙත ฿ 0.1589801 1ROOT සිට TWDවෙත NT$ 0.1444185 1ROOT සිට AEDවෙත د.إ 0.0175793 1ROOT සිට CHFවෙත Fr 0.0039757 1ROOT සිට HKDවෙත HK$ 0.037362 1ROOT සිට MADවෙත .د.م 0.0444991 1ROOT සිට MXNවෙත $ 0.092926

The Root Network සම්පත්

The Root Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: The Root Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද The Root Network (ROOT) හි මිල කීයද? The Root Network (ROOT)හි සජීවී මිල 0.00479 USD වේ. The Root Network (ROOT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? The Root Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 6.93M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ROOTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00479 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. The Root Network (ROOT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? The Root Network (ROOT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.45B USD වේ. The Root Network (ROOT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, The Root Network (ROOT) හි ඉහළම මිල 0.1329 USD වේ. The Root Network (ROOT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? The Root Network (ROOT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 21.81K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

