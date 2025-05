ROCK (ROCK) යනු කුමක්ද

Zenrock is building a simple but powerful blockchain primitive for omnichain key management comprised of a decentralized blockchain (zrChain), distributed MPC network (dMPC), and smart contracts (zrSign) for cross- chain protocols and wallets.

MEXC වෙතින් ROCK ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ROCK ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ROCK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ROCK ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ROCK මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ROCK මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ROCK,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ROCK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ROCKමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ROCK මිල ඉතිහාසය

ROCKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ROCKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ROCK මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ROCK (ROCK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ROCK මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ROCK MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ROCK දේශීය මුදල් වෙත

1ROCK සිට VNDවෙත ₫ 462.05082 1ROCK සිට AUDවෙත A$ 0.027931 1ROCK සිට GBPවෙත £ 0.013515 1ROCK සිට EURවෙත € 0.0160378 1ROCK සිට USDවෙත $ 0.01802 1ROCK සිට MYRවෙත RM 0.0771256 1ROCK සිට TRYවෙත ₺ 0.6980948 1ROCK සිට JPYවෙත ¥ 2.6251536 1ROCK සිට RUBවෙත ₽ 1.4482674 1ROCK සිට INRවෙත ₹ 1.5412506 1ROCK සිට IDRවෙත Rp 295.4097888 1ROCK සිට KRWවෙත ₩ 25.097355 1ROCK සිට PHPවෙත ₱ 1.005516 1ROCK සිට EGPවෙත £E. 0.9069466 1ROCK සිට BRLවෙත R$ 0.1014526 1ROCK සිට CADවෙත C$ 0.0250478 1ROCK සිට BDTවෙත ৳ 2.1852854 1ROCK සිට NGNවෙත ₦ 28.832 1ROCK සිට UAHවෙත ₴ 0.7471092 1ROCK සිට VESවෙත Bs 1.65784 1ROCK සිට PKRවෙත Rs 5.0630794 1ROCK සිට KZTවෙත ₸ 9.1984892 1ROCK සිට THBවෙත ฿ 0.6013274 1ROCK සිට TWDවෙත NT$ 0.543303 1ROCK සිට AEDවෙත د.إ 0.0661334 1ROCK සිට CHFවෙත Fr 0.0149566 1ROCK සිට HKDවෙත HK$ 0.140556 1ROCK සිට MADවෙත .د.م 0.1681266 1ROCK සිට MXNවෙත $ 0.3490474

ROCK සම්පත්

ROCK පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ROCK පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ROCK (ROCK) හි මිල කීයද? ROCK (ROCK)හි සජීවී මිල 0.01802 USD වේ. ROCK (ROCK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ROCK හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.33M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ROCKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01802 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ROCK (ROCK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ROCK (ROCK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 129.12M USD වේ. ROCK (ROCK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ROCK (ROCK) හි ඉහළම මිල 0.13748 USD වේ. ROCK (ROCK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ROCK (ROCK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 5.53K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.