Roam (ROAM) යනු කුමක්ද

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

MEXC වෙතින් Roam ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Roam ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ROAM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Roam ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Roam මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Roam මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Roam,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ROAM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Roamමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Roam මිල ඉතිහාසය

ROAMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ROAMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Roam මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Roam (ROAM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Roam මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Roam MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ROAM දේශීය මුදල් වෙත

1ROAM සිට VNDවෙත ₫ 4,730.7645 1ROAM සිට AUDවෙත A$ 0.285975 1ROAM සිට GBPවෙත £ 0.138375 1ROAM සිට EURවෙත € 0.164205 1ROAM සිට USDවෙත $ 0.1845 1ROAM සිට MYRවෙත RM 0.78966 1ROAM සිට TRYවෙත ₺ 7.14753 1ROAM සිට JPYවෙත ¥ 26.87796 1ROAM සිට RUBවෙත ₽ 14.828265 1ROAM සිට INRවෙත ₹ 15.780285 1ROAM සිට IDRවෙත Rp 3,024.58968 1ROAM සිට KRWවෙත ₩ 256.962375 1ROAM සිට PHPවෙත ₱ 10.2951 1ROAM සිට EGPවෙත £E. 9.285885 1ROAM සිට BRLවෙත R$ 1.038735 1ROAM සිට CADවෙත C$ 0.256455 1ROAM සිට BDTවෙත ৳ 22.374315 1ROAM සිට NGNවෙත ₦ 295.2 1ROAM සිට UAHවෙත ₴ 7.64937 1ROAM සිට VESවෙත Bs 16.974 1ROAM සිට PKRවෙත Rs 51.838965 1ROAM සිට KZTවෙත ₸ 94.17987 1ROAM සිට THBවෙත ฿ 6.156765 1ROAM සිට TWDවෙත NT$ 5.562675 1ROAM සිට AEDවෙත د.إ 0.677115 1ROAM සිට CHFවෙත Fr 0.153135 1ROAM සිට HKDවෙත HK$ 1.4391 1ROAM සිට MADවෙත .د.م 1.721385 1ROAM සිට MXNවෙත $ 3.573765

Roam සම්පත්

Roam පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Roam පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Roam (ROAM) හි මිල කීයද? Roam (ROAM)හි සජීවී මිල 0.1845 USD වේ. Roam (ROAM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Roam හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 53.98M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ROAMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.1845 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Roam (ROAM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Roam (ROAM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 292.55M USD වේ. Roam (ROAM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Roam (ROAM) හි ඉහළම මිල 1.0746 USD වේ. Roam (ROAM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Roam (ROAM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.03M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

