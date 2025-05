Bit Rivals (RIVAL) යනු කුමක්ද

Bit Rivals is an AI-powered, cross-chain game analytics and rewards platform that integrates AAA titles, indie releases, and Web3 games into a unified Web3 ecosystem. The platform provides a central repository for tracking data across all game types, solving the issue of segregated platforms like Steam and GameFi. Bit Rivals' game player API connects to game backends, allowing players to track progress and earn rewards across various games in one profile. The platform also offers bespoke data analytics, incubates indie games, and integrates major gaming brands for rewards.

Bit Rivals මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Bit Rivals,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. RIVAL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Bit Rivalsමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Bit Rivals මිල ඉතිහාසය

RIVALහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් RIVALහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Bit Rivals මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Bit Rivals (RIVAL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

RIVAL දේශීය මුදල් වෙත

1RIVAL සිට VNDවෙත ₫ 4.10256 1RIVAL සිට AUDවෙත A$ 0.000248 1RIVAL සිට GBPවෙත £ 0.00012 1RIVAL සිට EURවෙත € 0.0001424 1RIVAL සිට USDවෙත $ 0.00016 1RIVAL සිට MYRවෙත RM 0.0006848 1RIVAL සිට TRYවෙත ₺ 0.0061984 1RIVAL සිට JPYවෙත ¥ 0.0233088 1RIVAL සිට RUBවෙත ₽ 0.0128592 1RIVAL සිට INRවෙත ₹ 0.0136848 1RIVAL සිට IDRවෙත Rp 2.6229504 1RIVAL සිට KRWවෙත ₩ 0.22284 1RIVAL සිට PHPවෙත ₱ 0.008928 1RIVAL සිට EGPවෙත £E. 0.0080528 1RIVAL සිට BRLවෙත R$ 0.0009008 1RIVAL සිට CADවෙත C$ 0.0002224 1RIVAL සිට BDTවෙත ৳ 0.0194032 1RIVAL සිට NGNවෙත ₦ 0.256 1RIVAL සිට UAHවෙත ₴ 0.0066336 1RIVAL සිට VESවෙත Bs 0.01472 1RIVAL සිට PKRවෙත Rs 0.0449552 1RIVAL සිට KZTවෙත ₸ 0.0816736 1RIVAL සිට THBවෙත ฿ 0.0053392 1RIVAL සිට TWDවෙත NT$ 0.004824 1RIVAL සිට AEDවෙත د.إ 0.0005872 1RIVAL සිට CHFවෙත Fr 0.0001328 1RIVAL සිට HKDවෙත HK$ 0.001248 1RIVAL සිට MADවෙත .د.م 0.0014928 1RIVAL සිට MXNවෙත $ 0.0030992

Bit Rivals සම්පත්

Bit Rivals පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Bit Rivals පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Bit Rivals (RIVAL) හි මිල කීයද? Bit Rivals (RIVAL)හි සජීවී මිල 0.00016 USD වේ. Bit Rivals (RIVAL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Bit Rivals හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ RIVALහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00016 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Bit Rivals (RIVAL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Bit Rivals (RIVAL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Bit Rivals (RIVAL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Bit Rivals (RIVAL) හි ඉහළම මිල 0.0235 USD වේ. Bit Rivals (RIVAL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Bit Rivals (RIVAL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 188.11 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

