සජීවී Sunrise Layer සඳහා අද මිල 0.008034 USD කි. RISE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි RISE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Sunrise Layer ලාංඡනය

Sunrise Layer මිල(RISE)

1 RISE සිට USD සජීවී මිල:

$0.008034
$0.008034
+0.43%1D
USD
Sunrise Layer (RISE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:59:02 (UTC+8)

Sunrise Layer (RISE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.007874
$ 0.007874
පැය 24 පහළ
$ 0.008152
$ 0.008152
24H ඉහළ

$ 0.007874
$ 0.007874

$ 0.008152
$ 0.008152

--
----

--
----

+0.31%

+0.43%

-11.58%

-11.58%

Sunrise Layer (RISE) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.008034. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.007874 ක අවම අගයක් සහ $ 0.008152 ක උපරිම අගයක් අතර RISE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RISEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RISE පසුගිය පැය තුල, +0.31% කින්, පැය 24 තුල, +0.43% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -11.58% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Sunrise Layer (RISE) වෙළඳපල තොරතුරු

--
--

$ 138.57K
$ 138.57K

$ 4.02M
$ 4.02M

--
--

500,000,000
500,000,000

SUNRISE

Sunrise Layer හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 138.57K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් RISE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 500000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 4.02M කි.

Sunrise Layer (RISE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Sunrise Layerහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0000344+0.43%
දින 30 යි$ -0.002242-21.82%
දින 60 යි$ -0.000166-2.03%
දින 90 යි$ -0.031966-79.92%
Sunrise Layer අද මිල වෙනස

අද, RISE එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0000344 (+0.43%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Sunrise Layer දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.002242 (-21.82%) කින් ඉහළ ගියේය.

Sunrise Layer දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, RISE එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.000166 (-2.03%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Sunrise Layer දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.031966 (-79.92%), කින් චලනය විය.

Sunrise Layer (RISE) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Sunrise Layer මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Sunrise Layer (RISE) යනු කුමක්ද

Integrating Data Availability layer and Liquidity Hub functions into a single platform powered by Proof-of-Liquidity — enabling sovereign rollups and leading L1s like Ethereum and Solana to connect seamlessly through deep, shared liquidity.

MEXC වෙතින් Sunrise Layer ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Sunrise Layer ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RISE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Sunrise Layer ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Sunrise Layer මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Sunrise Layer මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Sunrise Layer (RISE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Sunrise Layer (RISE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Sunrise Layer සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Sunrise Layer මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Sunrise Layer (RISE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Sunrise LayerRISE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RISE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Sunrise Layer (RISE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Sunrise Layer මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Sunrise Layer MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RISE දේශීය මුදල් වෙත

1 Sunrise Layer(RISE) සිට VND
211.41471
1 Sunrise Layer(RISE) සිට AUD
A$0.01237236
1 Sunrise Layer(RISE) සිට GBP
0.00610584
1 Sunrise Layer(RISE) සිට EUR
0.00690924
1 Sunrise Layer(RISE) සිට USD
$0.008034
1 Sunrise Layer(RISE) සිට MYR
RM0.03350178
1 Sunrise Layer(RISE) සිට TRY
0.3390348
1 Sunrise Layer(RISE) සිට JPY
¥1.229202
1 Sunrise Layer(RISE) සිට ARS
ARS$11.66030658
1 Sunrise Layer(RISE) සිට RUB
0.65268216
1 Sunrise Layer(RISE) සිට INR
0.7126158
1 Sunrise Layer(RISE) සිට IDR
Rp133.89994644
1 Sunrise Layer(RISE) සිට PHP
0.47513076
1 Sunrise Layer(RISE) සිට EGP
￡E.0.3800082
1 Sunrise Layer(RISE) සිට BRL
R$0.0429819
1 Sunrise Layer(RISE) සිට CAD
C$0.01132794
1 Sunrise Layer(RISE) සිට BDT
0.97886256
1 Sunrise Layer(RISE) සිට NGN
11.54309052
1 Sunrise Layer(RISE) සිට COP
$30.78154794
1 Sunrise Layer(RISE) සිට ZAR
R.0.13963092
1 Sunrise Layer(RISE) සිට UAH
0.33750834
1 Sunrise Layer(RISE) සිට TZS
T.Sh.19.739538
1 Sunrise Layer(RISE) සිට VES
Bs1.831752
1 Sunrise Layer(RISE) සිට CLP
$7.576062
1 Sunrise Layer(RISE) සිට PKR
Rs2.25602754
1 Sunrise Layer(RISE) සිට KZT
4.22170632
1 Sunrise Layer(RISE) සිට THB
฿0.26006058
1 Sunrise Layer(RISE) සිට TWD
NT$0.24873264
1 Sunrise Layer(RISE) සිට AED
د.إ0.02948478
1 Sunrise Layer(RISE) සිට CHF
Fr0.0064272
1 Sunrise Layer(RISE) සිට HKD
HK$0.06242418
1 Sunrise Layer(RISE) සිට AMD
֏3.0722016
1 Sunrise Layer(RISE) සිට MAD
.د.م0.07495722
1 Sunrise Layer(RISE) සිට MXN
$0.14911104
1 Sunrise Layer(RISE) සිට SAR
ريال0.0301275
1 Sunrise Layer(RISE) සිට ETB
Br1.23635226
1 Sunrise Layer(RISE) සිට KES
KSh1.03791246
1 Sunrise Layer(RISE) සිට JOD
د.أ0.005696106
1 Sunrise Layer(RISE) සිට PLN
0.02956512
1 Sunrise Layer(RISE) සිට RON
лв0.0353496
1 Sunrise Layer(RISE) සිට SEK
kr0.07696572
1 Sunrise Layer(RISE) සිට BGN
лв0.01357746
1 Sunrise Layer(RISE) සිට HUF
Ft2.69050626
1 Sunrise Layer(RISE) සිට CZK
0.1695174
1 Sunrise Layer(RISE) සිට KWD
د.ك0.002458404
1 Sunrise Layer(RISE) සිට ILS
0.02627118
1 Sunrise Layer(RISE) සිට BOB
Bs0.0554346
1 Sunrise Layer(RISE) සිට AZN
0.0136578
1 Sunrise Layer(RISE) සිට TJS
SM0.07407348
1 Sunrise Layer(RISE) සිට GEL
0.02177214
1 Sunrise Layer(RISE) සිට AOA
Kz7.36388406
1 Sunrise Layer(RISE) සිට BHD
.د.ب0.003028818
1 Sunrise Layer(RISE) සිට BMD
$0.008034
1 Sunrise Layer(RISE) සිට DKK
kr0.05197998
1 Sunrise Layer(RISE) සිට HNL
L0.21161556
1 Sunrise Layer(RISE) සිට MUR
0.3687606
1 Sunrise Layer(RISE) සිට NAD
$0.1393899
1 Sunrise Layer(RISE) සිට NOK
kr0.0819468
1 Sunrise Layer(RISE) සිට NZD
$0.01422018
1 Sunrise Layer(RISE) සිට PAB
B/.0.008034
1 Sunrise Layer(RISE) සිට PGK
K0.0337428
1 Sunrise Layer(RISE) සිට QAR
ر.ق0.02924376
1 Sunrise Layer(RISE) සිට RSD
дин.0.81617406
1 Sunrise Layer(RISE) සිට UZS
soʻm95.64284184
1 Sunrise Layer(RISE) සිට ALL
L0.6728475
1 Sunrise Layer(RISE) සිට ANG
ƒ0.01438086
1 Sunrise Layer(RISE) සිට AWG
ƒ0.0144612
1 Sunrise Layer(RISE) සිට BBD
$0.016068
1 Sunrise Layer(RISE) සිට BAM
KM0.01357746
1 Sunrise Layer(RISE) සිට BIF
Fr23.627994
1 Sunrise Layer(RISE) සිට BND
$0.0104442
1 Sunrise Layer(RISE) සිට BSD
$0.008034
1 Sunrise Layer(RISE) සිට JMD
$1.2866451
1 Sunrise Layer(RISE) සිට KHR
32.3950965
1 Sunrise Layer(RISE) සිට KMF
Fr3.37428
1 Sunrise Layer(RISE) සිට LAK
174.65217042
1 Sunrise Layer(RISE) සිට LKR
රු2.446353
1 Sunrise Layer(RISE) සිට MDL
L0.13730106
1 Sunrise Layer(RISE) සිට MGA
Ar36.189153
1 Sunrise Layer(RISE) සිට MOP
P0.06419166
1 Sunrise Layer(RISE) සිට MVR
0.1237236
1 Sunrise Layer(RISE) සිට MWK
MK13.8996234
1 Sunrise Layer(RISE) සිට MZN
MT0.5137743
1 Sunrise Layer(RISE) සිට NPR
रु1.1384178
1 Sunrise Layer(RISE) සිට PYG
56.977128
1 Sunrise Layer(RISE) සිට RWF
Fr11.641266
1 Sunrise Layer(RISE) සිට SBD
$0.06611982
1 Sunrise Layer(RISE) සිට SCR
0.11938524
1 Sunrise Layer(RISE) සිට SRD
$0.309309
1 Sunrise Layer(RISE) සිට SVC
$0.07013682
1 Sunrise Layer(RISE) සිට SZL
L0.13922922
1 Sunrise Layer(RISE) සිට TMT
m0.02819934
1 Sunrise Layer(RISE) සිට TND
د.ت0.0237003
1 Sunrise Layer(RISE) සිට TTD
$0.05430984
1 Sunrise Layer(RISE) සිට UGX
Sh28.086864
1 Sunrise Layer(RISE) සිට XAF
Fr4.563312
1 Sunrise Layer(RISE) සිට XCD
$0.0216918
1 Sunrise Layer(RISE) සිට XOF
Fr4.563312
1 Sunrise Layer(RISE) සිට XPF
Fr0.827502
1 Sunrise Layer(RISE) සිට BWP
P0.10789662
1 Sunrise Layer(RISE) සිට BZD
$0.016068
1 Sunrise Layer(RISE) සිට CVE
$0.76997856
1 Sunrise Layer(RISE) සිට DJF
Fr1.422018
1 Sunrise Layer(RISE) සිට DOP
$0.51666654
1 Sunrise Layer(RISE) සිට DZD
د.ج1.04827632
1 Sunrise Layer(RISE) සිට FJD
$0.01831752
1 Sunrise Layer(RISE) සිට GNF
Fr69.85563
1 Sunrise Layer(RISE) සිට GTQ
Q0.06154044
1 Sunrise Layer(RISE) සිට GYD
$1.68039144
1 Sunrise Layer(RISE) සිට ISK
kr1.012284

Sunrise Layer සම්පත්

Sunrise Layer පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Sunrise Layer වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Sunrise Layer පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Sunrise Layer (RISE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද RISE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.008034 USD වේ.
RISE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
RISE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.008034 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Sunrise Layer හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
RISE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
RISE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
RISE හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
RISE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් RISE අත්කර ගති.
RISE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් RISE අත්කර ගති.
RISE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
RISE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 138.57K USD වේ.
මේ වසර තුලදී RISE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව RISE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා RISE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:59:02 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

