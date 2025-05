Realio (RIO) යනු කුමක්ද

$RIO (Realio Network Token) is the native gas and utility token of the Realio Network. The Realio Network is a Cosmos SDK Layer-1 multi-chain Web3 ecosystem focused on the issuance and management of digitally native real-world assets (RWAs). The Network has built-in EVM compatibility and features a native dual-token public Proof-Of-Stake (PoS) consensus mechanism for both Realio’s utility token, $RIO, and its hybrid digital security token, $RST (Realio Security Token). $RIO is a native multi-chain asset that currently exists on the Ethereum, Algorand, and Stellar networks, with a genesis event for native $RIO happening on March 31st, 2023 when the Realio Network launches.

MEXC වෙතින් Realio ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Realio ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RIO ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Realio ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Realio මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Realio මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Realio,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. RIO හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Realioමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Realio මිල ඉතිහාසය

RIOහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් RIOහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Realio මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Realio (RIO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Realio මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Realio MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RIO දේශීය මුදල් වෙත

1RIO සිට VNDවෙත ₫ 8,153.838 1RIO සිට AUDවෙත A$ 0.49608 1RIO සිට GBPවෙත £ 0.2385 1RIO සිට EURවෙත € 0.28302 1RIO සිට USDවෙත $ 0.318 1RIO සිට MYRවෙත RM 1.36104 1RIO සිට TRYවෙත ₺ 12.29706 1RIO සිට JPYවෙත ¥ 46.31352 1RIO සිට RUBවෙත ₽ 25.599 1RIO සිට INRවෙත ₹ 27.16992 1RIO සිට IDRවෙත Rp 5,213.11392 1RIO සිට KRWවෙත ₩ 444.13152 1RIO සිට PHPවෙත ₱ 17.70942 1RIO සිට EGPවෙත £E. 15.9477 1RIO සිට BRLවෙත R$ 1.78716 1RIO සිට CADවෙත C$ 0.44202 1RIO සිට BDTවෙත ৳ 38.66244 1RIO සිට NGNවෙත ₦ 508.8 1RIO සිට UAHවෙත ₴ 13.197 1RIO සිට VESවෙත Bs 29.256 1RIO සිට PKRවෙත Rs 89.62512 1RIO සිට KZTවෙත ₸ 162.49164 1RIO සිට THBවෙත ฿ 10.56078 1RIO සිට TWDවෙත NT$ 9.59088 1RIO සිට AEDවෙත د.إ 1.16706 1RIO සිට CHFවෙත Fr 0.26394 1RIO සිට HKDවෙත HK$ 2.4804 1RIO සිට MADවෙත .د.م 2.95422 1RIO සිට MXNවෙත $ 6.17238

Realio සම්පත්

Realio පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Realio පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Realio (RIO) හි මිල කීයද? Realio (RIO)හි සජීවී මිල 0.318 USD වේ. Realio (RIO) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Realio හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ RIOහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.318 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Realio (RIO) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Realio (RIO) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Realio (RIO) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Realio (RIO) හි ඉහළම මිල 3.1499 USD වේ. Realio (RIO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Realio (RIO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 873.51K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

