Richie Rich (RICHIE) යනු කුමක්ද

The RICHIE token is a share of the Richie machine and Richie reward platform. It is a Solana-based token with a 1% buy and sell tax.

MEXC වෙතින් Richie Rich ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Richie Rich ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RICHIE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Richie Rich ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Richie Rich මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Richie Rich මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Richie Rich,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. RICHIE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Richie Richමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Richie Rich මිල ඉතිහාසය

RICHIEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් RICHIEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Richie Rich මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Richie Rich (RICHIE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Richie Rich මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Richie Rich MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RICHIE දේශීය මුදල් වෙත

1RICHIE සිට VNDවෙත ₫ 262.88685 1RICHIE සිට AUDවෙත A$ 0.0152847 1RICHIE සිට GBPවෙත £ 0.0072927 1RICHIE සිට EURවෙත € 0.0085914 1RICHIE සිට USDවෙත $ 0.00999 1RICHIE සිට MYRවෙත RM 0.0422577 1RICHIE සිට TRYවෙත ₺ 0.3913083 1RICHIE සිට JPYවෙත ¥ 1.4410575 1RICHIE සිට RUBවෙත ₽ 0.7941051 1RICHIE සිට INRවෙත ₹ 0.8538453 1RICHIE සිට IDRවෙත Rp 161.1290097 1RICHIE සිට KRWවෙත ₩ 13.6661202 1RICHIE සිට PHPවෙත ₱ 0.5583411 1RICHIE සිට EGPවෙත £E. 0.494505 1RICHIE සිට BRLවෙත R$ 0.0552447 1RICHIE සිට CADවෙත C$ 0.0135864 1RICHIE සිට BDTවෙත ৳ 1.2211776 1RICHIE සිට NGNවෙත ₦ 15.3928917 1RICHIE සිට UAHවෙත ₴ 0.4147848 1RICHIE සිට VESවෙත Bs 0.98901 1RICHIE සිට PKRවෙත Rs 2.8203768 1RICHIE සිට KZTවෙත ₸ 5.0891058 1RICHIE සිට THBවෙත ฿ 0.3252744 1RICHIE සිට TWDවෙත NT$ 0.2978019 1RICHIE සිට AEDවෙත د.إ 0.0366633 1RICHIE සිට CHFවෙත Fr 0.0080919 1RICHIE සිට HKDවෙත HK$ 0.0783216 1RICHIE සිට MADවෙත .د.م 0.0911088 1RICHIE සිට MXNවෙත $ 0.188811

Richie Rich සම්පත්

Richie Rich පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Richie Rich පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Richie Rich (RICHIE) හි මිල කීයද? Richie Rich (RICHIE)හි සජීවී මිල 0.00999 USD වේ. Richie Rich (RICHIE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Richie Rich හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 299.70K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ RICHIEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00999 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Richie Rich (RICHIE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Richie Rich (RICHIE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 30.00M USD වේ. Richie Rich (RICHIE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Richie Rich (RICHIE) හි ඉහළම මිල 0.0984 USD වේ. Richie Rich (RICHIE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Richie Rich (RICHIE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 18.18K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

