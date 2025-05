Ribbit (RIBBIT) යනු කුමක්ද

Ribbit is a meme coin, distributed in a fair and transparent manner. There is no pre-mine, no ICO, and no private sale.

MEXC වෙතින් Ribbit ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Ribbit ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RIBBIT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Ribbit ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Ribbit මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Ribbit මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Ribbit,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. RIBBIT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Ribbitමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Ribbit මිල ඉතිහාසය

RIBBITහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් RIBBITහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Ribbit මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Ribbit (RIBBIT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Ribbit මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Ribbit MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RIBBIT දේශීය මුදල් වෙත

1RIBBIT සිට VNDවෙත ₫ 0.0000208692099 1RIBBIT සිට AUDවෙත A$ 0.000000001261545 1RIBBIT සිට GBPවෙත £ 0.000000000610425 1RIBBIT සිට EURවෙත € 0.000000000724371 1RIBBIT සිට USDවෙත $ 0.0000000008139 1RIBBIT සිට MYRවෙත RM 0.000000003483492 1RIBBIT සිට TRYවෙත ₺ 0.000000031530486 1RIBBIT සිට JPYවෙත ¥ 0.000000118568952 1RIBBIT සිට RUBවෙත ₽ 0.000000065413143 1RIBBIT සිට INRවෙත ₹ 0.000000069612867 1RIBBIT සිට IDRවෙත Rp 0.000013342620816 1RIBBIT සිට KRWවෙත ₩ 0.00000113514633 1RIBBIT සිට PHPවෙත ₱ 0.00000004541562 1RIBBIT සිට EGPවෙත £E. 0.000000040963587 1RIBBIT සිට BRLවෙත R$ 0.000000004582257 1RIBBIT සිට CADවෙත C$ 0.000000001131321 1RIBBIT සිට BDTවෙත ৳ 0.000000098701653 1RIBBIT සිට NGNවෙත ₦ 0.00000130224 1RIBBIT සිට UAHවෙත ₴ 0.000000033744294 1RIBBIT සිට VESවෙත Bs 0.0000000748788 1RIBBIT සිට PKRවෙත Rs 0.000000228681483 1RIBBIT සිට KZTවෙත ₸ 0.000000415463394 1RIBBIT සිට THBවෙත ฿ 0.000000027159843 1RIBBIT සිට TWDවෙත NT$ 0.000000024539085 1RIBBIT සිට AEDවෙත د.إ 0.000000002987013 1RIBBIT සිට CHFවෙත Fr 0.000000000675537 1RIBBIT සිට HKDවෙත HK$ 0.00000000634842 1RIBBIT සිට MADවෙත .د.م 0.000000007593687 1RIBBIT සිට MXNවෙත $ 0.000000015765243

Ribbit සම්පත්

Ribbit පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Ribbit පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Ribbit (RIBBIT) හි මිල කීයද? Ribbit (RIBBIT)හි සජීවී මිල 0.0000000008139 USD වේ. Ribbit (RIBBIT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Ribbit හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ RIBBITහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0000000008139 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Ribbit (RIBBIT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Ribbit (RIBBIT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Ribbit (RIBBIT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Ribbit (RIBBIT) හි ඉහළම මිල 0.000000046 USD වේ. Ribbit (RIBBIT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Ribbit (RIBBIT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 418.08 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

