RealGOAT (RGOAT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

එහි ටෝකන සැපයුම, බෙදා හැරීමේ ආකෘතිය සහ තථ්‍ය කාල වෙළඳපොළ දත්ත ඇතුළුව, RealGOATRGOAT හි ප්‍රධාන ඇතුළාන්ත දැනුම ගවේෂණය කරන්න.
USD

RealGOAT (RGOAT) තොරතුරු

RealGOAT is meme coin on the BASE chain

නිල වෙබ් අඩවිය:
https://realgoat.org/
ධවල පත්‍රිකාව:
https://www.canva.com/design/DAGHHa2rNKE/tBQEaotkrC8K53DEp12Zxw/view?utm_content=DAGHHa2rNKE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor
බ්ලොක් ගවේෂකය:
https://basescan.org/token/0xF0268c5F9aA95Baf5C25D646AAbB900Ac12F0800

RealGOAT (RGOAT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය

RealGOAT (RGOAT) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්‍රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.

වෙළෙඳපොළ සීමාව:
$ 58.80K
මුළු සැපයුම:
$ 21.00T
සංසරණ සැපයුම:
$ 21.00T
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
$ 58.80K
සෑම වේලාවකම ඉහළ:
$ 0.000005
සෑම වේලාවකම පහළ:
$ 0.000000000487440613
වත්මන් මිල:
$ 0.0000000028
RealGOAT (RGOAT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්‍රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා

එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා RealGOATRGOAT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ප්‍රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:

මුළු සැපයුම:

නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම RGOAT ටෝකන ගණන.

සංසරණ සැපයුම:

වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.

උපරිම සැපයුම:

මුළු RGOAT ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.

FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):

වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්‍රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.

උද්ධමන අනුපාතය:

හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.

මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්‍රවශීලතාව.

සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.

විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්‍යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්‍යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.

අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.

දැන් ඔබට RGOAT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව වැටහේ, RGOAT ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!

RGOAT මිලදී ගන්නා ආකාරය

ඔබේ කළඹට RealGOAT (RGOAT) එක් කිරීමට කැමතිද? MEXC, ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත්, බැංකු මාරු සහ සම සගයන් අතර වෙළඳාම ඇතුළුව, RGOAT මිලදී ගැනීමට විවිධ ක්‍රම සඳහා සහය දක්වයි. ඔබ ආරම්භකයකු හෝ වෘත්තිකයෙකු වුවද, MEXC ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගැනීම පහසු සහ ආරක්ෂිත බවට පත් කරයි.

RealGOAT (RGOAT) මිල ඉතිහාසය

RGOAT හි මිල ඉතිහාසය විශ්ලේෂණය කිරීම පරිශීලකයින්ට අතීත වෙළඳපොළ චලන, ප්‍රධාන ආධාරක/ප්‍රතිරෝධක මට්ටම් සහ අස්ථාවරතා රටා තේරුම් ගැනීමට උපකාරී වේ. ඔබ සෑම වේලාවකම ඉහළ අගයන් නිරීක්ෂණය කළද ප්‍රවණතා හඳුනා ගත්තද, ඓතිහාසික දත්ත මිල පුරෝකථනයේ සහ තාක්ෂණික විශ්ලේෂණයේ තීරණාත්මක කොටසකි.

RGOAT මිල පුරෝකථනය

RGOAT කවර දිශාව කරා යන්නේ දැයි දැන ගැනීමට අවශ්‍යද? අපගේ RGOAT මිල අනාවැකි පිටුව වෙළඳපොළ හැඟීම්, ඓතිහාසික ප්‍රවණතා සහ තාක්ෂණික දර්ශක ඒකාබද්ධ කර ඉදිරි දැක්මක් ලබා දෙයි.

හුදෙක් 1 USDT සමඟ ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්න: ක්‍රිප්ටෝ සඳහා ඔබේ පහසුම මාර්ගය!

වියාචනය

මෙම පිටුවේ ඇති ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යා දත්ත තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍රවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC එහි නිරවද්‍යතාව සහතික නොකරයි. ආයෝජනය කිරීමට පෙර ගැඹුරු පර්යේෂණයක් සිදු කරන්න.