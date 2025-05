RefundCoin (RFD) යනු කුමක්ද

$RFD Has Been Launched By Blurr.Eth, Who Is An OG Whale .

MEXC වෙතින් RefundCoin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ RefundCoin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RFD ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ RefundCoin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ RefundCoin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

RefundCoin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ RefundCoin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. RFD හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ RefundCoinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

RefundCoin මිල ඉතිහාසය

RFDහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් RFDහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ RefundCoin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

RefundCoin (RFD) මිලදී ගන්නා ආකාරය

RefundCoin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් RefundCoin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RFD දේශීය මුදල් වෙත

1RFD සිට VNDවෙත ₫ 0.077717871 1RFD සිට AUDවෙත A$ 0.00000472836 1RFD සිට GBPවෙත £ 0.00000227325 1RFD සිට EURවෙත € 0.00000269759 1RFD සිට USDවෙත $ 0.000003031 1RFD සිට MYRවෙත RM 0.00001297268 1RFD සිට TRYවෙත ₺ 0.00011720877 1RFD සිට JPYවෙත ¥ 0.00044119236 1RFD සිට RUBවෙත ₽ 0.00024396519 1RFD සිට INRවෙත ₹ 0.00025896864 1RFD සිට IDRවෙත Rp 0.04968851664 1RFD සිට KRWවෙත ₩ 0.00423321584 1RFD සිට PHPවෙත ₱ 0.00016879639 1RFD සිට EGPවෙත £E. 0.00015200465 1RFD සිට BRLවෙත R$ 0.00001703422 1RFD සිට CADවෙත C$ 0.00000421309 1RFD සිට BDTවෙත ৳ 0.00036850898 1RFD සිට NGNවෙත ₦ 0.0048496 1RFD සිට UAHවෙත ₴ 0.0001257865 1RFD සිට VESවෙත Bs 0.000278852 1RFD සිට PKRවෙත Rs 0.00085425704 1RFD සිට KZTවෙත ₸ 0.00154878038 1RFD සිට THBවෙත ฿ 0.00010065951 1RFD සිට TWDවෙත NT$ 0.00009141496 1RFD සිට AEDවෙත د.إ 0.00001112377 1RFD සිට CHFවෙත Fr 0.00000251573 1RFD සිට HKDවෙත HK$ 0.0000236418 1RFD සිට MADවෙත .د.م 0.00002815799 1RFD සිට MXNවෙත $ 0.00005883171

RefundCoin සම්පත්

RefundCoin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: RefundCoin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද RefundCoin (RFD) හි මිල කීයද? RefundCoin (RFD)හි සජීවී මිල 0.000003031 USD වේ. RefundCoin (RFD) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? RefundCoin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ RFDහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000003031 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. RefundCoin (RFD) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? RefundCoin (RFD) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. RefundCoin (RFD) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, RefundCoin (RFD) හි ඉහළම මිල 0.000108 USD වේ. RefundCoin (RFD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? RefundCoin (RFD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 55.65K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

