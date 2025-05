REVOX (REX) යනු කුමක්ද

REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide.

MEXC වෙතින් REVOX ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ REVOX ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට REX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ REVOX ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ REVOX මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

REVOX මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ REVOX,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. REX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ REVOXමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

REVOX මිල ඉතිහාසය

REXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් REXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ REVOX මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

REVOX (REX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

REVOX මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් REVOX MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1REX සිට VNDවෙත ₫ 558.71739 1REX සිට AUDවෙත A$ 0.0337745 1REX සිට GBPවෙත £ 0.0163425 1REX සිට EURවෙත € 0.0193931 1REX සිට USDවෙත $ 0.02179 1REX සිට MYRවෙත RM 0.0932612 1REX සිට TRYවෙත ₺ 0.8441446 1REX සිට JPYවෙත ¥ 3.1743672 1REX සිට RUBවෙත ₽ 1.7512623 1REX සිට INRවෙත ₹ 1.865224 1REX සිට IDRවෙත Rp 357.2130576 1REX සිට KRWවෙත ₩ 30.390513 1REX සිට PHPවෙත ₱ 1.215882 1REX සිට EGPවෙත £E. 1.0966907 1REX සිට BRLවෙත R$ 0.1226777 1REX සිට CADවෙත C$ 0.0302881 1REX සිට BDTවෙත ৳ 2.6424733 1REX සිට NGNවෙත ₦ 34.864 1REX සිට UAHවෙත ₴ 0.9034134 1REX සිට VESවෙත Bs 2.00468 1REX සිට PKRවෙත Rs 6.1223363 1REX සිට KZTවෙත ₸ 11.1229234 1REX සිට THBවෙත ฿ 0.7269144 1REX සිට TWDවෙත NT$ 0.6571864 1REX සිට AEDවෙත د.إ 0.0799693 1REX සිට CHFවෙත Fr 0.0180857 1REX සිට HKDවෙත HK$ 0.169962 1REX සිට MADවෙත .د.م 0.2033007 1REX සිට MXNවෙත $ 0.4220723

REVOX සම්පත්

REVOX පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: REVOX පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද REVOX (REX) හි මිල කීයද? REVOX (REX)හි සජීවී මිල 0.02179 USD වේ. REVOX (REX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? REVOX හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 42.49M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ REXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02179 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. REVOX (REX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? REVOX (REX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.95B USD වේ. REVOX (REX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, REVOX (REX) හි ඉහළම මිල 0.060105 USD වේ. REVOX (REX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? REVOX (REX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 386.45K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

