Retik Finance (RETIK) යනු කුමක්ද

Retik Finance (RETIK) is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) project revolutionizing global transactions with its innovative suite of financial solutions. Introducing futuristic DeFi Debit Cards, a Smart Crypto Payment Gateway, AI-powered Peer-to-Peer (P2P) lending, and a Multi-Chain Non-Custodial Highly Secured DeFi Wallet.

MEXC වෙතින් Retik Finance ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Retik Finance ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RETIK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Retik Finance ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Retik Finance මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Retik Finance මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Retik Finance,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. RETIK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Retik Financeමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Retik Finance මිල ඉතිහාසය

RETIKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් RETIKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Retik Finance මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Retik Finance (RETIK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Retik Finance මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Retik Finance MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RETIK දේශීය මුදල් වෙත

1RETIK සිට VNDවෙත ₫ 39.897396 1RETIK සිට AUDවෙත A$ 0.00242736 1RETIK සිට GBPවෙත £ 0.001167 1RETIK සිට EURවෙත € 0.00138484 1RETIK සිට USDවෙත $ 0.001556 1RETIK සිට MYRවෙත RM 0.00665968 1RETIK සිට TRYවෙත ₺ 0.06017052 1RETIK සිට JPYවෙත ¥ 0.22649136 1RETIK සිට RUBවෙත ₽ 0.12524244 1RETIK සිට INRවෙත ₹ 0.13294464 1RETIK සිට IDRවෙත Rp 25.50819264 1RETIK සිට KRWවෙත ₩ 2.17317184 1RETIK සිට PHPවෙත ₱ 0.08665364 1RETIK සිට EGPවෙත £E. 0.0780334 1RETIK සිට BRLවෙත R$ 0.00874472 1RETIK සිට CADවෙත C$ 0.00216284 1RETIK සිට BDTවෙත ৳ 0.18917848 1RETIK සිට NGNවෙත ₦ 2.4896 1RETIK සිට UAHවෙත ₴ 0.064574 1RETIK සිට VESවෙත Bs 0.143152 1RETIK සිට PKRවෙත Rs 0.43854304 1RETIK සිට KZTවෙත ₸ 0.79508488 1RETIK සිට THBවෙත ฿ 0.05167476 1RETIK සිට TWDවෙත NT$ 0.04692896 1RETIK සිට AEDවෙත د.إ 0.00571052 1RETIK සිට CHFවෙත Fr 0.00129148 1RETIK සිට HKDවෙත HK$ 0.0121368 1RETIK සිට MADවෙත .د.م 0.01445524 1RETIK සිට MXNවෙත $ 0.03020196

Retik Finance සම්පත්

Retik Finance පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Retik Finance පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Retik Finance (RETIK) හි මිල කීයද? Retik Finance (RETIK)හි සජීවී මිල 0.001556 USD වේ. Retik Finance (RETIK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Retik Finance හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ RETIKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001556 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Retik Finance (RETIK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Retik Finance (RETIK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Retik Finance (RETIK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Retik Finance (RETIK) හි ඉහළම මිල 2.49 USD වේ. Retik Finance (RETIK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Retik Finance (RETIK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 54.78K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

