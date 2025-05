Republic Protocol (REN) යනු කුමක්ද

Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi).

MEXC වෙතින් Republic Protocol ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



Republic Protocol මිල පුරෝකථනය

Republic Protocol මිල ඉතිහාසය

RENහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් RENහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Republic Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Republic Protocol (REN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

REN දේශීය මුදල් වෙත

1REN සිට VNDවෙත ₫ 373.281678 1REN සිට AUDවෙත A$ 0.02271048 1REN සිට GBPවෙත £ 0.0109185 1REN සිට EURවෙත € 0.01295662 1REN සිට USDවෙත $ 0.014558 1REN සිට MYRවෙත RM 0.06230824 1REN සිට TRYවෙත ₺ 0.56295786 1REN සිට JPYවෙත ¥ 2.11906248 1REN සිට RUBවෙත ₽ 1.17177342 1REN සිට INRවෙත ₹ 1.24383552 1REN සිට IDRවෙත Rp 238.65569952 1REN සිට KRWවෙත ₩ 20.33228512 1REN සිට PHPවෙත ₱ 0.81073502 1REN සිට EGPවෙත £E. 0.7300837 1REN සිට BRLවෙත R$ 0.08181596 1REN සිට CADවෙත C$ 0.02023562 1REN සිට BDTවෙත ৳ 1.76996164 1REN සිට NGNවෙත ₦ 23.2928 1REN සිට UAHවෙත ₴ 0.604157 1REN සිට VESවෙත Bs 1.339336 1REN සිට PKRවෙත Rs 4.10302672 1REN සිට KZTවෙත ₸ 7.43884684 1REN සිට THBවෙත ฿ 0.48347118 1REN සිට TWDවෙත NT$ 0.43906928 1REN සිට AEDවෙත د.إ 0.05342786 1REN සිට CHFවෙත Fr 0.01208314 1REN සිට HKDවෙත HK$ 0.1135524 1REN සිට MADවෙත .د.م 0.13524382 1REN සිට MXNවෙත $ 0.28257078

Republic Protocol සම්පත්

Republic Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Republic Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Republic Protocol (REN) හි මිල කීයද? Republic Protocol (REN)හි සජීවී මිල 0.014558 USD වේ. Republic Protocol (REN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Republic Protocol හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 14.55M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ RENහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.014558 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Republic Protocol (REN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Republic Protocol (REN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 999.33M USD වේ. Republic Protocol (REN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Republic Protocol (REN) හි ඉහළම මිල 1.82754 USD වේ. Republic Protocol (REN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Republic Protocol (REN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 136.72K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

