REI Network (REI) යනු කුමක්ද

REI Network(GXChain2.0) is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT.

REI Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ REI Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි.

REI Network මිල ඉතිහාසය

REIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි.

REI Network (REI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

REI දේශීය මුදල් වෙත

REI Network සම්පත්

REI Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: REI Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද REI Network (REI) හි මිල කීයද? REI Network (REI)හි සජීවී මිල 0.01888 USD වේ. REI Network (REI) හි වෙළඳපොළ වටිනාකම කීයද? REI Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 17.94M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ REIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01888 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. REI Network (REI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? REI Network (REI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 950.00M USD වේ. REI Network (REI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, REI Network (REI) හි ඉහළම මිල 0.35798 USD වේ. REI Network (REI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? REI Network (REI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 553.42K USD වේ.

