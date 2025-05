Ref Finance (REF) යනු කුමක්ද

Built on top of a leading edge protocol in NEAR, REF Finance acts as the gateway into the entire eco through its AMM, which provides liquidity and swapping features for all decentralized application launching on NEAR. To do this, REF implements the renowned Rainbow Bridge which seamlessly bridges Ethereum based assets over to NEAR, thus bringing access for an array of DeFi users to lower fees and faster transaction speeds.

MEXC වෙතින් Ref Finance ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Ref Finance ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට REF ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Ref Finance ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Ref Finance මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Ref Finance මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Ref Finance,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. REF හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Ref Financeමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Ref Finance මිල ඉතිහාසය

REFහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් REFහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Ref Finance මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Ref Finance (REF) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Ref Finance මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Ref Finance MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

REF දේශීය මුදල් වෙත

1REF සිට VNDවෙත ₫ 2,554.86924 1REF සිට AUDවෙත A$ 0.154442 1REF සිට GBPවෙත £ 0.07473 1REF සිට EURවෙත € 0.0886796 1REF සිට USDවෙත $ 0.09964 1REF සිට MYRවෙත RM 0.4264592 1REF සිට TRYවෙත ₺ 3.8600536 1REF සිට JPYවෙත ¥ 14.517548 1REF සිට RUBවෙත ₽ 8.0080668 1REF සිට INRවෙත ₹ 8.529184 1REF සිට IDRවෙත Rp 1,633.4423616 1REF සිට KRWවෙත ₩ 138.967908 1REF සිට PHPවෙත ₱ 5.559912 1REF සිට EGPවෙත £E. 5.0238488 1REF සිට BRLවෙත R$ 0.5609732 1REF සිට CADවෙත C$ 0.1384996 1REF සිට BDTවෙත ৳ 12.0833428 1REF සිට NGNවෙත ₦ 159.424 1REF සිට UAHවෙත ₴ 4.1310744 1REF සිට VESවෙත Bs 9.16688 1REF සිට PKRවෙත Rs 27.9958508 1REF සිට KZTවෙත ₸ 50.8622344 1REF සිට THBවෙත ฿ 3.3239904 1REF සිට TWDවෙත NT$ 3.0051424 1REF සිට AEDවෙත د.إ 0.3656788 1REF සිට CHFවෙත Fr 0.0827012 1REF සිට HKDවෙත HK$ 0.777192 1REF සිට MADවෙත .د.م 0.9296412 1REF සිට MXNවෙත $ 1.9300268

Ref Finance සම්පත්

Ref Finance පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Ref Finance පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Ref Finance (REF) හි මිල කීයද? Ref Finance (REF)හි සජීවී මිල 0.09964 USD වේ. Ref Finance (REF) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Ref Finance හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 3.80M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ REFහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.09964 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Ref Finance (REF) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Ref Finance (REF) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 38.09M USD වේ. Ref Finance (REF) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Ref Finance (REF) හි ඉහළම මිල 15 USD වේ. Ref Finance (REF) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Ref Finance (REF) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 55.63K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.