RedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more.

MEXC වෙතින් RedStone ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ RedStone ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



RedStone මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ RedStone,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. RED හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ RedStoneමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

RedStone මිල ඉතිහාසය

REDහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් REDහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ RedStone මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

RedStone (RED) මිලදී ගන්නා ආකාරය

RedStone මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් RedStone MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1RED සිට VNDවෙත ₫ 11,499.9885 1RED සිට AUDවෙත A$ 0.695175 1RED සිට GBPවෙත £ 0.336375 1RED සිට EURවෙත € 0.399165 1RED සිට USDවෙත $ 0.4485 1RED සිට MYRවෙත RM 1.91958 1RED සිට TRYවෙත ₺ 17.37489 1RED සිට JPYවෙත ¥ 65.34645 1RED සිට RUBවෙත ₽ 36.045945 1RED සිට INRවෙත ₹ 38.3916 1RED සිට IDRවෙත Rp 7,352.45784 1RED සිට KRWවෙත ₩ 625.52295 1RED සිට PHPවෙත ₱ 25.0263 1RED සිට EGPවෙත £E. 22.61337 1RED සිට BRLවෙත R$ 2.525055 1RED සිට CADවෙත C$ 0.623415 1RED සිට BDTවෙත ৳ 54.389595 1RED සිට NGNවෙත ₦ 717.6 1RED සිට UAHවෙත ₴ 18.59481 1RED සිට VESවෙත Bs 41.262 1RED සිට PKRවෙත Rs 126.015045 1RED සිට KZTවෙත ₸ 228.94131 1RED සිට THBවෙත ฿ 14.96196 1RED සිට TWDවෙත NT$ 13.52676 1RED සිට AEDවෙත د.إ 1.645995 1RED සිට CHFවෙත Fr 0.372255 1RED සිට HKDවෙත HK$ 3.4983 1RED සිට MADවෙත .د.م 4.184505 1RED සිට MXNවෙත $ 8.687445

RedStone සම්පත්

RedStone පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: RedStone පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද RedStone (RED) හි මිල කීයද? RedStone (RED)හි සජීවී මිල 0.4485 USD වේ. RedStone (RED) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? RedStone හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 125.58M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ REDහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.4485 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. RedStone (RED) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? RedStone (RED) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 280.00M USD වේ. RedStone (RED) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, RedStone (RED) හි ඉහළම මිල 1.1014 USD වේ. RedStone (RED) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? RedStone (RED) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.06M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

