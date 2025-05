Music Protocol (RECORD) යනු කුමක්ද

Music Protocol redefines how capital flows into the music industry by bringing music rights onchain, allowing participants to access structured royalty-linked cash flows.

MEXC වෙතින් Music Protocol ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Music Protocol ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RECORD ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Music Protocol ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Music Protocol මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Music Protocol මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Music Protocol,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. RECORD හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Music Protocolමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Music Protocol මිල ඉතිහාසය

RECORDහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් RECORDහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Music Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Music Protocol (RECORD) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Music Protocol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Music Protocol MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RECORD දේශීය මුදල් වෙත

1RECORD සිට VNDවෙත ₫ 34.435863 1RECORD සිට AUDවෙත A$ 0.00208165 1RECORD සිට GBPවෙත £ 0.00100725 1RECORD සිට EURවෙත € 0.00119527 1RECORD සිට USDවෙත $ 0.001343 1RECORD සිට MYRවෙත RM 0.00574804 1RECORD සිට TRYවෙත ₺ 0.05202782 1RECORD සිට JPYවෙත ¥ 0.1956751 1RECORD සිට RUBවෙත ₽ 0.10793691 1RECORD සිට INRවෙත ₹ 0.1149608 1RECORD සිට IDRවෙත Rp 22.01638992 1RECORD සිට KRWවෙත ₩ 1.8730821 1RECORD සිට PHPවෙත ₱ 0.0749394 1RECORD සිට EGPවෙත £E. 0.06771406 1RECORD සිට BRLවෙත R$ 0.00756109 1RECORD සිට CADවෙත C$ 0.00186677 1RECORD සිට BDTවෙත ৳ 0.16286561 1RECORD සිට NGNවෙත ₦ 2.1488 1RECORD සිට UAHවෙත ₴ 0.05568078 1RECORD සිට VESවෙත Bs 0.123556 1RECORD සිට PKRවෙත Rs 0.37734271 1RECORD සිට KZTවෙත ₸ 0.68554778 1RECORD සිට THBවෙත ฿ 0.04480248 1RECORD සිට TWDවෙත NT$ 0.04050488 1RECORD සිට AEDවෙත د.إ 0.00492881 1RECORD සිට CHFවෙත Fr 0.00111469 1RECORD සිට HKDවෙත HK$ 0.0104754 1RECORD සිට MADවෙත .د.م 0.01253019 1RECORD සිට MXNවෙත $ 0.02601391

Music Protocol සම්පත්

Music Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Music Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Music Protocol (RECORD) හි මිල කීයද? Music Protocol (RECORD)හි සජීවී මිල 0.001343 USD වේ. Music Protocol (RECORD) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Music Protocol හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 704.41K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ RECORDහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001343 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Music Protocol (RECORD) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Music Protocol (RECORD) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 524.50M USD වේ. Music Protocol (RECORD) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Music Protocol (RECORD) හි ඉහළම මිල 0.026 USD වේ. Music Protocol (RECORD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Music Protocol (RECORD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 90.44K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.