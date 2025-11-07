හුවමාරුවDEX+
සජීවී Reddit සඳහා අද මිල 184.82 USD කි. RDDTON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි RDDTON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

RDDTON ගැන වැඩි විස්තර

RDDTON මිල තොරතුරු

RDDTON යනු කුමක්ද

RDDTON නිල වෙබ් අඩවිය

RDDTON ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

RDDTON මිල පුරෝකථනය

RDDTON ඉතිහාසය

RDDTON මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

RDDTON-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

RDDTON තත්කාල ගනුදෙනු

Reddit ලාංඡනය

Reddit මිල(RDDTON)

1 RDDTON සිට USD සජීවී මිල:

$184.82
-1.03%1D
USD
Reddit (RDDTON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:29:01 (UTC+8)

Reddit (RDDTON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 181.98
පැය 24 පහළ
$ 197.29
24H ඉහළ

$ 181.98
$ 197.29
$ 282.4541904298624
$ 181.20583530076357
+0.49%

-1.03%

-14.57%

-14.57%

Reddit (RDDTON) තත්‍ය කාලීන මිල $ 184.82. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 181.98 ක අවම අගයක් සහ $ 197.29 ක උපරිම අගයක් අතර RDDTON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RDDTONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 282.4541904298624 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 181.20583530076357 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RDDTON පසුගිය පැය තුල, +0.49% කින්, පැය 24 තුල, -1.03% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -14.57% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Reddit (RDDTON) වෙළඳපල තොරතුරු

No.2492

$ 479.53K
$ 59.97K
$ 479.53K
2.59K
2,594.60255629
ETH

Reddit හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 479.53K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 59.97K වේ. මුළු සැපයුම 2.59K සමඟින් RDDTON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 2594.60255629 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 479.53K කි.

Reddit (RDDTON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Redditහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -1.9235-1.03%
දින 30 යි$ -21.58-10.46%
දින 60 යි$ -15.18-7.59%
දින 90 යි$ -15.18-7.59%
Reddit අද මිල වෙනස

අද, RDDTON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -1.9235 (-1.03%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Reddit දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -21.58 (-10.46%) කින් ඉහළ ගියේය.

Reddit දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, RDDTON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -15.18 (-7.59%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Reddit දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -15.18 (-7.59%), කින් චලනය විය.

Reddit (RDDTON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Reddit මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Reddit (RDDTON) යනු කුමක්ද

MEXC වෙතින් Reddit ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Reddit ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RDDTON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Reddit ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Reddit මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Reddit මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Reddit (RDDTON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Reddit (RDDTON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Reddit සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Reddit මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Reddit (RDDTON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

RedditRDDTON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RDDTON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Reddit (RDDTON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Reddit මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Reddit MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RDDTON දේශීය මුදල් වෙත

1 Reddit(RDDTON) සිට VND
4,863,538.3
1 Reddit(RDDTON) සිට AUD
A$284.6228
1 Reddit(RDDTON) සිට GBP
140.4632
1 Reddit(RDDTON) සිට EUR
158.9452
1 Reddit(RDDTON) සිට USD
$184.82
1 Reddit(RDDTON) සිට MYR
RM770.6994
1 Reddit(RDDTON) සිට TRY
7,797.5558
1 Reddit(RDDTON) සිට JPY
¥28,277.46
1 Reddit(RDDTON) සිට ARS
ARS$268,242.2034
1 Reddit(RDDTON) සිට RUB
15,016.625
1 Reddit(RDDTON) සිට INR
16,391.6858
1 Reddit(RDDTON) සිට IDR
Rp3,080,332.1012
1 Reddit(RDDTON) සිට PHP
10,921.0138
1 Reddit(RDDTON) සිට EGP
￡E.8,740.1378
1 Reddit(RDDTON) සිට BRL
R$986.9388
1 Reddit(RDDTON) සිට CAD
C$260.5962
1 Reddit(RDDTON) සිට BDT
22,518.4688
1 Reddit(RDDTON) සිට NGN
265,545.6796
1 Reddit(RDDTON) සිට COP
$708,121.1962
1 Reddit(RDDTON) සිට ZAR
R.3,210.3234
1 Reddit(RDDTON) සිට UAH
7,764.2882
1 Reddit(RDDTON) සිට TZS
T.Sh.455,220.901
1 Reddit(RDDTON) සිට VES
Bs42,138.96
1 Reddit(RDDTON) සිට CLP
$174,285.26
1 Reddit(RDDTON) සිට PKR
Rs51,899.3042
1 Reddit(RDDTON) සිට KZT
97,119.2136
1 Reddit(RDDTON) සිට THB
฿5,984.4716
1 Reddit(RDDTON) සිට TWD
NT$5,725.7236
1 Reddit(RDDTON) සිට AED
د.إ678.2894
1 Reddit(RDDTON) සිට CHF
Fr147.856
1 Reddit(RDDTON) සිට HKD
HK$1,436.0514
1 Reddit(RDDTON) සිට AMD
֏70,675.168
1 Reddit(RDDTON) සිට MAD
.د.م1,724.3706
1 Reddit(RDDTON) සිට MXN
$3,428.411
1 Reddit(RDDTON) සිට SAR
ريال693.075
1 Reddit(RDDTON) සිට ETB
Br28,441.9498
1 Reddit(RDDTON) සිට KES
KSh23,876.8958
1 Reddit(RDDTON) සිට JOD
د.أ131.03738
1 Reddit(RDDTON) සිට PLN
680.1376
1 Reddit(RDDTON) සිට RON
лв813.208
1 Reddit(RDDTON) සිට SEK
kr1,768.7274
1 Reddit(RDDTON) සිට BGN
лв312.3458
1 Reddit(RDDTON) සිට HUF
Ft61,914.7
1 Reddit(RDDTON) සිට CZK
3,899.702
1 Reddit(RDDTON) සිට KWD
د.ك56.73974
1 Reddit(RDDTON) සිට ILS
602.5132
1 Reddit(RDDTON) සිට BOB
Bs1,275.258
1 Reddit(RDDTON) සිට AZN
314.194
1 Reddit(RDDTON) සිට TJS
SM1,704.0404
1 Reddit(RDDTON) සිට GEL
500.8622
1 Reddit(RDDTON) සිට AOA
Kz169,404.1638
1 Reddit(RDDTON) සිට BHD
.د.ب69.67714
1 Reddit(RDDTON) සිට BMD
$184.82
1 Reddit(RDDTON) සිට DKK
kr1,195.7854
1 Reddit(RDDTON) සිට HNL
L4,868.1588
1 Reddit(RDDTON) සිට MUR
8,483.238
1 Reddit(RDDTON) සිට NAD
$3,206.627
1 Reddit(RDDTON) සිට NOK
kr1,885.164
1 Reddit(RDDTON) සිට NZD
$328.9796
1 Reddit(RDDTON) සිට PAB
B/.184.82
1 Reddit(RDDTON) සිට PGK
K776.244
1 Reddit(RDDTON) සිට QAR
ر.ق672.7448
1 Reddit(RDDTON) සිට RSD
дин.18,781.4084
1 Reddit(RDDTON) සිට UZS
soʻm2,200,237.7432
1 Reddit(RDDTON) සිට ALL
L15,478.675
1 Reddit(RDDTON) සිට ANG
ƒ330.8278
1 Reddit(RDDTON) සිට AWG
ƒ332.676
1 Reddit(RDDTON) සිට BBD
$369.64
1 Reddit(RDDTON) සිට BAM
KM312.3458
1 Reddit(RDDTON) සිට BIF
Fr543,555.62
1 Reddit(RDDTON) සිට BND
$240.266
1 Reddit(RDDTON) සිට BSD
$184.82
1 Reddit(RDDTON) සිට JMD
$29,598.923
1 Reddit(RDDTON) සිට KHR
745,240.445
1 Reddit(RDDTON) සිට KMF
Fr77,624.4
1 Reddit(RDDTON) සිට LAK
4,017,826.0066
1 Reddit(RDDTON) සිට LKR
රු56,277.69
1 Reddit(RDDTON) සිට MDL
L3,158.5738
1 Reddit(RDDTON) සිට MGA
Ar832,521.69
1 Reddit(RDDTON) සිට MOP
P1,476.7118
1 Reddit(RDDTON) සිට MVR
2,846.228
1 Reddit(RDDTON) සිට MWK
MK319,757.082
1 Reddit(RDDTON) සිට MZN
MT11,819.239
1 Reddit(RDDTON) සිට NPR
रु26,188.994
1 Reddit(RDDTON) සිට PYG
1,310,743.44
1 Reddit(RDDTON) සිට RWF
Fr267,804.18
1 Reddit(RDDTON) සිට SBD
$1,521.0686
1 Reddit(RDDTON) සිට SCR
2,746.4252
1 Reddit(RDDTON) සිට SRD
$7,115.57
1 Reddit(RDDTON) සිට SVC
$1,613.4786
1 Reddit(RDDTON) සිට SZL
L3,202.9306
1 Reddit(RDDTON) සිට TMT
m648.7182
1 Reddit(RDDTON) සිට TND
د.ت545.219
1 Reddit(RDDTON) සිට TTD
$1,249.3832
1 Reddit(RDDTON) සිට UGX
Sh646,130.72
1 Reddit(RDDTON) සිට XAF
Fr104,977.76
1 Reddit(RDDTON) සිට XCD
$499.014
1 Reddit(RDDTON) සිට XOF
Fr104,977.76
1 Reddit(RDDTON) සිට XPF
Fr19,036.46
1 Reddit(RDDTON) සිට BWP
P2,482.1326
1 Reddit(RDDTON) සිට BZD
$369.64
1 Reddit(RDDTON) සිට CVE
$17,713.1488
1 Reddit(RDDTON) සිට DJF
Fr32,713.14
1 Reddit(RDDTON) සිට DOP
$11,885.7742
1 Reddit(RDDTON) සිට DZD
د.ج24,111.6172
1 Reddit(RDDTON) සිට FJD
$421.3896
1 Reddit(RDDTON) සිට GNF
Fr1,607,009.9
1 Reddit(RDDTON) සිට GTQ
Q1,415.7212
1 Reddit(RDDTON) සිට GYD
$38,656.9512
1 Reddit(RDDTON) සිට ISK
kr23,287.32

Reddit සම්පත්

Reddit පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Reddit වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Reddit පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Reddit (RDDTON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද RDDTON හි සජීවී මිල, USD වලින් 184.82 USD වේ.
RDDTON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
RDDTON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 184.82 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Reddit හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
RDDTON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 479.53K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
RDDTON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
RDDTON හි සංසරණ සැපයුම 2.59K USD වේ.
RDDTON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
282.4541904298624 USD ක ATH මිලක් RDDTON අත්කර ගති.
RDDTON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
181.20583530076357 USD ක ATL මිලක් RDDTON අත්කර ගති.
RDDTON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
RDDTON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 59.97K USD වේ.
මේ වසර තුලදී RDDTON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව RDDTON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා RDDTON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:29:01 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

