Redacted Coin (RDAC) යනු කුමක්ද

Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.

MEXC වෙතින් Redacted Coin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Redacted Coin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RDAC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Redacted Coin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Redacted Coin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Redacted Coin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Redacted Coin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. RDAC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Redacted Coinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Redacted Coin මිල ඉතිහාසය

RDACහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් RDACහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Redacted Coin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Redacted Coin (RDAC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Redacted Coin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Redacted Coin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RDAC දේශීය මුදල් වෙත

1RDAC සිට VNDවෙත ₫ 277.09695 1RDAC සිට AUDවෙත A$ 0.0161109 1RDAC සිට GBPවෙත £ 0.0076869 1RDAC සිට EURවෙත € 0.0090558 1RDAC සිට USDවෙත $ 0.01053 1RDAC සිට MYRවෙත RM 0.0445419 1RDAC සිට TRYවෙත ₺ 0.4124601 1RDAC සිට JPYවෙත ¥ 1.5189525 1RDAC සිට RUBවෙත ₽ 0.8370297 1RDAC සිට INRවෙත ₹ 0.8999991 1RDAC සිට IDRවෙත Rp 169.8386859 1RDAC සිට KRWවෙත ₩ 14.4048294 1RDAC සිට PHPවෙත ₱ 0.5885217 1RDAC සිට EGPවෙත £E. 0.521235 1RDAC සිට BRLවෙත R$ 0.0582309 1RDAC සිට CADවෙත C$ 0.0143208 1RDAC සිට BDTවෙත ৳ 1.2871872 1RDAC සිට NGNවෙත ₦ 16.2249399 1RDAC සිට UAHවෙත ₴ 0.4372056 1RDAC සිට VESවෙත Bs 1.04247 1RDAC සිට PKRවෙත Rs 2.9728296 1RDAC සිට KZTවෙත ₸ 5.3641926 1RDAC සිට THBවෙත ฿ 0.3428568 1RDAC සිට TWDවෙත NT$ 0.3138993 1RDAC සිට AEDවෙත د.إ 0.0386451 1RDAC සිට CHFවෙත Fr 0.0085293 1RDAC සිට HKDවෙත HK$ 0.0825552 1RDAC සිට MADවෙත .د.م 0.0960336 1RDAC සිට MXNවෙත $ 0.199017

Redacted Coin සම්පත්

Redacted Coin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Redacted Coin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Redacted Coin (RDAC) හි මිල කීයද? Redacted Coin (RDAC)හි සජීවී මිල 0.01053 USD වේ. Redacted Coin (RDAC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Redacted Coin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.38M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ RDACහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01053 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Redacted Coin (RDAC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Redacted Coin (RDAC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 130.65M USD වේ. Redacted Coin (RDAC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Redacted Coin (RDAC) හි ඉහළම මිල 0.15766 USD වේ. Redacted Coin (RDAC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Redacted Coin (RDAC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.10M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

