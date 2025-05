RabbitX (RBX) යනු කුමක්ද

RabbitX is a global permissionless perpetual exchange built on Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world, with 20x leverage.

MEXC වෙතින් RabbitX ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ RabbitX ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RBX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ RabbitX ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ RabbitX මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

RabbitX මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ RabbitX,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. RBX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ RabbitXමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

RabbitX මිල ඉතිහාසය

RBXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් RBXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ RabbitX මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

RabbitX (RBX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

RabbitX මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් RabbitX MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RBX දේශීය මුදල් වෙත

1RBX සිට VNDවෙත ₫ 143.871651 1RBX සිට AUDවෙත A$ 0.00875316 1RBX සිට GBPවෙත £ 0.00420825 1RBX සිට EURවෙත € 0.00499379 1RBX සිට USDවෙත $ 0.005611 1RBX සිට MYRවෙත RM 0.02401508 1RBX සිට TRYවෙත ₺ 0.21703348 1RBX සිට JPYවෙත ¥ 0.81791547 1RBX සිට RUBවෙත ₽ 0.4516855 1RBX සිට INRවෙත ₹ 0.47940384 1RBX සිට IDRවෙත Rp 91.98359184 1RBX සිට KRWවෙත ₩ 7.83654704 1RBX සිට PHPවෙත ₱ 0.31258881 1RBX සිට EGPවෙත £E. 0.28139165 1RBX සිට BRLවෙත R$ 0.03153382 1RBX සිට CADවෙත C$ 0.00779929 1RBX සිට BDTවෙත ৳ 0.68218538 1RBX සිට NGNවෙත ₦ 8.9776 1RBX සිට UAHවෙත ₴ 0.2328565 1RBX සිට VESවෙත Bs 0.516212 1RBX සිට PKRවෙත Rs 1.58140424 1RBX සිට KZTවෙත ₸ 2.86710878 1RBX සිට THBවෙත ฿ 0.18645353 1RBX සිට TWDවෙත NT$ 0.16922776 1RBX සිට AEDවෙත د.إ 0.02059237 1RBX සිට CHFවෙත Fr 0.00465713 1RBX සිට HKDවෙත HK$ 0.0437658 1RBX සිට MADවෙත .د.م 0.05212619 1RBX සිට MXNවෙත $ 0.10890951

RabbitX සම්පත්

RabbitX පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: RabbitX පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද RabbitX (RBX) හි මිල කීයද? RabbitX (RBX)හි සජීවී මිල 0.005611 USD වේ. RabbitX (RBX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? RabbitX හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 3.39M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ RBXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.005611 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. RabbitX (RBX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? RabbitX (RBX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 604.43M USD වේ. RabbitX (RBX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, RabbitX (RBX) හි ඉහළම මිල 0.304 USD වේ. RabbitX (RBX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? RabbitX (RBX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 31.86K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

